Franco Sacchetti è stato un importante scrittore italiano del Trecento, noto principalmente per la sua opera Il Trecentonovelle. Franco Sacchetti nacque a Ragusa di Dalmazia, allora dominio veneziano, fra il 1332 e il 1334. Fu un membro di una famiglia nobile e ricevette un’educazione adeguata. Lavorò come funzionario pubblico, svolgendo incarichi amministrativi e diplomatici in diverse città italiane, tra cui Firenze, Bologna e Avignone.

La sua carriera politica e la sua esperienza nelle diverse corti gli fornirono un’ampia conoscenza della società e della cultura del suo tempo, che poi utilizzò nelle sue opere letterarie. Franco Sacchetti morì intorno al 1400 a San Miniato.

Franco Sacchetti è considerato uno dei precursori della prosa italiana del Trecento, contribuendo alla transizione dalla scrittura in latino alla scrittura in volgare. La sua opera è preziosa per gli storici e gli studiosi per la sua rappresentazione realistica della vita quotidiana e delle interazioni umane nel XIV secolo italiano. Le novelle di Sacchetti sono state influenti per autori successivi come Giovanni Boccaccio (Decameron) e Geoffrey Chaucer, autore de I racconti di Canterbury.

Il Trecentonovelle

Sacchetti scrisse molte Rime, soprattutto ballate, madrigali, cacce; sono pregevoli esempi della lirica minore del Trecento: famosa la ballata O vaghe montanine pastorelle e la caccia Passando con pensier. La sua opera più famosa è però Il Trecentonovelle, scritta tra il 1378 e il 1380. Quest’opera è una raccolta di 301 novelle, divise in sette libri. Ogni libro contiene un numero variabile di novelle, che trattano una vasta gamma di temi, situazioni e personaggi della società trecentesca. Le novelle sono scritte in lingua volgare italiana, rappresentando una delle prime opere letterarie significative in italiano, contribuendo alla diffusione e alla legittimazione di questa lingua nella letteratura.

Le novelle di Sacchetti spaziano su una varietà di temi, tra cui l’amore, l’ingiustizia, l’astuzia, la moralità, la religione, la politica e molto altro. Molte di esse sono caratterizzate da un tono umoristico e satirico. Sacchetti utilizza uno stile narrativo diretto e vivace, caratterizzato da dialoghi vivaci e descrizioni dettagliate. Questo stile contribuisce a rendere le novelle accessibili e coinvolgenti per il lettore.

Una delle caratteristiche più importanti dell’opera di Sacchetti è la sua capacità di offrire uno sguardo realistico e dettagliato sulla società italiana del XIV secolo. Le novelle ritraggono una varietà di personaggi, dalla nobiltà ai contadini, dai mercanti ai religiosi, catturando la diversità e la complessità della vita dell’epoca. Sacchetti critica spesso la corruzione e l’ipocrisia della chiesa e delle istituzioni politiche, riflettendo il clima turbolento e instabile dell’Italia dell’epoca.

