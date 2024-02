Fra Cristoforo (I promessi sposi)

Fra Cristoforo è un personaggio chiave nel romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni, un frate cappuccino nel convento di Pescarenico. È il padre confessore di Lucia e si impegna a proteggere lei e Renzo dai soprusi di don Rodrigo. Descritto come un uomo anziano con segni di astinenza e privazioni, conserva tracce della sua dignità e fierezza passate.

La sua storia personale viene rivelata attraverso un flashback: originariamente chiamato Lodovico, figlio di un ricco mercante, si distingueva per il suo spirito cavalleresco e la difesa dei deboli, ma la sua vita cambiò drasticamente dopo aver ucciso un nobile in duello. Ferito e ricercato, trovò rifugio in un convento di cappuccini, dove scelse di diventare frate, adottando il nome del suo fedele servitore Cristoforo, morto nello scontro, in segno di espiamento.

Fra Cristoforo si distingue per il suo rifiuto della violenza e l’impegno a risolvere i conflitti con la carità e la fiducia nella Provvidenza. Affronta don Rodrigo nel suo palazzo cercando dapprima di persuaderlo a desistere dai suoi piani malvagi con argomentazioni diplomatiche, poi con un empito oratorio lo accusa apertamente delle sue malefatte. Dopo il fallito rapimento di Lucia da parte di don Rodrigo, consiglia a Renzo e Lucia di lasciare il paese per la loro sicurezza, organizzando il loro trasferimento a Milano e Monza rispettivamente, attraverso l’aiuto di altri frati cappuccini.

Le vicende successive vedono Renzo coinvolto nei tumulti di Milano e costretto a fuggire nel Bergamasco, mentre Lucia viene rapita dai bravi dell’Innominato a causa della complicità di Gertrude. Nel frattempo, don Rodrigo riesce a ottenere il trasferimento di fra Cristoforo a Rimini, ma il frate si reca a Milano durante la peste per assistere gli ammalati nel lazzaretto, dove ritrova Renzo in cerca di Lucia. Alla fine, fra Cristoforo gioca un ruolo cruciale nello sciogliere il voto di castità fatto da Lucia, permettendo ai due promessi di sposarsi. La sua morte di peste viene annunciata nel romanzo come un momento di profonda tristezza.

Curiosamente, nelle prime bozze del romanzo, Fermo e Lucia, il personaggio aveva nomi diversi prima di stabilizzarsi su Cristoforo, riflettendo forse l’ispirazione di Manzoni dalla figura storica di Cristoforo Picenardi, un padre cappuccino di Cremona con un passato turbolento che morì assistendo gli ammalati di peste a Milano, simile alla vita di Lodovico manzoniano trasformato in fra Cristoforo.

