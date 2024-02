Fermo e Lucia vs. I promessi sposi

Fermo e Lucia è un romanzo scritto da Alessandro Manzoni che precedette il celebre capolavoro I promessi sposi. Esso rappresenta una tappa significativa nella genesi del grande romanzo manzoniano.

Composizione e evoluzione

Prima stesura (1821-23) – Inizialmente, Manzoni scrisse una prima versione di questo romanzo, intitolato Fermo e Lucia. Questa stesura presentava tratti romanzeschi e una struttura a blocchi separati. Il testo era scritto in una lingua influenzata dal francese e da altri modelli letterari dell’epoca.

Seconda stesura (1823-27) – Successivamente, Manzoni pubblicò una seconda versione con il titolo Gli sposi promessi nel 1827. In questa edizione, l’intreccio divenne più agile, la lingua fu scelta in toscano e prevalse un tono realistico con un approfondimento psicologico dei personaggi.

Revisione e stesura definitiva de I promessi sposi – Tra il 1827 e il 1840, Manzoni continuò a lavorare sulla sua opera, trasformandola nel celebre romanzo I promessi sposi.

Differenze tra le stesure

Nei vari passaggi, i personaggi cambiarono i loro nomi: ad esempio, Fermo Spolino divenne Renzo Tramaglino, Lucia Zarella divenne Lucia Mondella, e così via.

Nel Fermo e Lucia, il personaggio di Don Rodrigo era coinvolto in una passione per Lucia, mentre in “I promessi sposi”, la sua ostacolante persecuzione delle nozze derivava da una scommessa superficiale con il cugino Attilio.

Il romanzo è suddiviso in quattro parti, a differenza delle tre della versione finale, e contiene alcuni episodi e personaggi che non appaiono in I Promessi Sposi o che vi sono presentati in modo diverso.

Ricerca del linguaggio

Fermo e Lucia presenta uno stile meno uniforme e una lingua più vicina ai parlari locali lombardi rispetto a I Promessi Sposi, che è il risultato di un intenso lavoro di revisione linguistica e stilistica da parte di Manzoni, volto a creare una prosa italiana più pura e accessibile a tutti i lettori italiani. Tra il 1827 e il 1840, Manzoni si dedicò a una ricerca attenta di un linguaggio vivo. La lingua si avvicinò sempre più al fiorentino.

L’autore era interessato alla questione della lingua italiana e cercò di trovare un equilibrio tra espressione letteraria e comprensibilità.

