Federigo degli Alberighi (Boccaccio)

La novella di Federigo degli Alberighi è la nona della quinta giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. Un nobile chiamato Federigo degli Alberighi si innamora di una donna di nome Monna Giovanna. Ovviamente è bella oltre ogni immaginazione, ma è anche sposata. L’uomo spende molte attenzioni e soldi per dimostrare a Giovanna che è innamorato di lei, ma senza successo. Federigo si rende conto che non disonorerà mai suo marito, ma troppo tardi: ha speso tutti i suoi soldi e ora ha solo il suo buon falco e una piccola fattoria in campagna.

Monna Giovanna continua a vivere accanto al marito finché questi muore prematuramente. Le è rimasto un solo figlio che erediterà tutta la ricchezza di suo padre. Da donna fiorentina alla moda, Giovanna porta il figlio a trascorrere l’estate nella loro casa di campagna che è vicina alla fattoria di Federigo. Il giovane figlio di Giovanna ama gli uccelli e i cani e diventa presto amico del loro vicino, particolarmente innamorato del falco.

Il ragazzo poi si ammala e crede che potrebbe avere qualcosa per cui vivere se solo sua madre riuscisse a procurargli il falco di Federigo. Questo mette Giovanna in difficoltà: sa che Federigo l’amava così tanto da ridurlo in povertà, ma prima non si era mai degnata di lui. Come può ora chiedere il falco?

La situazione del ragazzo continua a peggiorare e l’istinto materno di Giovanna ha la meglio su di lei. Prende con sé una compagna e parte alla volta della fattoria di Federigo. Grande è la sorpresa dell’uomo quando lei appare e dice che vuole fare colazione con lui, per fare ammenda di averlo ignorato per tutto questo tempo. Federigo è felicissimo, ma ora si rende conto di quanto è povero: non ha nulla da mettere in tavola per la colazione.

In preda al panico, prende l’unica cosa commestibile della casa: il suo falco. Federigo e la signora mangiano l’uccello e poi Giovanna gli spiega il vero motivo della venuta. Federigo non sa che pesci prendere, ma alla fine spiega il problema a Giovanna che all’inizio lo ammonisce per aver ucciso un uccello così buono solo per nutrire una donna. Poi rimane completamente colpita dalla sua generosità, ma è anche sgomenta, perché ora suo figlio non può avere il suo falco.

Infatti, il ragazzo muore alcuni giorni dopo. Giovanna eredita la tenuta dal figlio e i fratelli la spingono a sposarsi dopo un periodo di lutto. Giura che sposerà solo Federigo anche se i suoi fratelli ridono di lei per la povertà dell’uomo. Così Federigo sposa Giovanna, diventa di nuovo un uomo ricco e vive felice e contento.

Analisi

La novella presenta elementi di amore, sacrificio e destino. Essa mette in luce la potenza dell’amore puro e disinteressato che Federigo nutre per Monna Giovanna. Nonostante la sua disperata situazione economica, Federigo è disposto a sacrificare il suo ultimo bene prezioso per aiutare il figlio di Monna Giovanna.

La morale della storia può essere interpretata come un elogio del sacrificio e della devozione nell’amore. Federigo è disposto a tutto per amore, e questo atto di sacrificio alla fine lo ricompensa con il matrimonio con Monna Giovanna. La storia sottolinea anche il concetto di destino: nonostante le difficoltà iniziali, il destino sembra volerli unire alla fine.

La vicenda finisce romanticamente, in linea con la propensione al sacrificio per amore della lirica trecentesca, a prescindere da ogni eventuale penalizzazione della vita di chi ama.

