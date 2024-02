Federigo Borromeo (I promessi sposi)

Il cardinale Federigo Borromeo è un personaggio storico elevato a figura chiave nel romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni, rappresentando una forza morale e spirituale di grande impatto. Arcivescovo di Milano, il cardinale gioca un ruolo cruciale nella conversione dell’Innominato, un potente signore malvagio, che porta alla liberazione di Lucia Mondella e segna una svolta positiva nella storia dei due promessi sposi. Ispirato alla figura reale di Federigo Borromeo, cugino di san Carlo Borromeo, Manzoni ne traccia un ritratto lusinghiero, sebbene non esente da critiche, specialmente per il suo credere nelle storie di untori e per aver promosso processi per stregoneria durante la peste del 1630.

Divenuto sacerdote e poi cardinale, Federigo Borromeo dedicò la sua vita e le sue risorse a opere di bene, difendendo il rito ambrosiano e promuovendo la riforma del Conclave, oltre a interessarsi di cultura fondando la Biblioteca Ambrosiana. La sua figura emerge nel romanzo soprattutto per l’assistenza offerta ai malati di peste, dimostrando un coraggio e un impegno caritatevole che lo distinguono positivamente dagli altri personaggi potenti del romanzo.

La narrazione lo introduce quando, in visita pastorale, incontra l’Innominato, spingendolo alla conversione dopo un’intensa confessione. Il cardinale organizza poi la liberazione di Lucia e si interessa alla sorte di Agnese, Renzo e degli altri personaggi coinvolti, dimostrando una rara rettitudine e un impegno sincero nel soccorrere chi è in difficoltà.

Durante la carestia del 1628-1629 e l’epidemia di peste del 1630, il suo operato è lodato per l’assistenza ai bisognosi, sebbene la sua credenza negli untori e la decisione di promuovere una processione per placare il contagio siano visti come macchie nella sua biografia. Nonostante ciò, il suo coraggio e la sua dedizione nel visitare personalmente gli appestati al lazzaretto sono riconosciuti e ammirati.

Il cardinale appare anche nel contesto della monaca di Monza, Gertrude, la cui tresca scopre e punisce, facendola internare in un convento a Milano dove si ravvede. Questo episodio sottolinea la sua determinazione a mantenere l’ordine morale anche all’interno della Chiesa.

Nel complesso, Federigo Borromeo è ritratto come un esponente ecclesiastico esemplare, che agisce con integrità e senza cercare compromessi con il potere politico o aristocratico, distaccandosi nettamente dagli altri personaggi potenti del romanzo per la sua moralità e la sua dedizione al bene degli altri.

