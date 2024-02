Don Abbondio (I promessi sposi)

Don Abbondio è il personaggio che, di fatto, dopo il preambolo, apre la narrazione del celebre romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Il personaggio è introdotto all’inizio del romanzo come la figura incaricata di celebrare il matrimonio tra Renzo e Lucia. Tuttavia, la sua narrazione inizia con un episodio che definisce il suo carattere: durante una passeggiata, viene minacciato da due bravi, sgherri di don Rodrigo, che gli intimano di non celebrare il matrimonio. Questo incontro rivela immediatamente la natura codarda, pigra e evasiva del curato, che preferisce cedere alle pressioni piuttosto che affrontare le conseguenze di opporsi ai voleri di don Rodrigo.

Manzoni lo dipinge come una vittima delle circostanze del suo tempo, obbligato a sottomettersi alle prepotenze dei signorotti locali, evidenziando la sua non nobile condizione e la mancanza di coraggio. La scelta della vita sacerdotale per don Abbondio non nasce da una vera vocazione, ma da una spinta genitoriale verso una professione che garantisse uno status sociale rispettabile e una sicurezza economica. Questo contesto sottolinea la critica di Manzoni verso certi aspetti del clero cattolico del tempo, compiacente con i potenti a discapito degli umili, pur mostrando una certa indulgenza per le debolezze umane rappresentate da don Abbondio.

La debolezza lo porta a rifiutarsi irragionevolmente di sposare Renzo e Lucia, anche di fronte al loro tentativo di organizzare un matrimonio a sorpresa. La situazione si complica ulteriormente quando il cardinale Federigo Borromeo interviene, richiamandolo ai suoi doveri sacerdotali e affidandogli il compito di riportare Lucia, dopo essere stata rapita dall’Innominato, alla casa della madre. don Abbondio esegue il compito, seppur spaventato e dubbioso della conversione dell’Innominato.

La sua condotta non cambia neanche di fronte alla peste, che invece trasforma profondamente altri personaggi del romanzo. Solo quando la situazione si stabilizza, con la morte di don Rodrigo e l’assicurazione di sicurezza, don Abbondio si decide a celebrare il matrimonio tra Renzo e Lucia.

In sintesi, don Abbondio incarna la figura del timoroso che evita il confronto e le responsabilità, una rappresentazione delle debolezze umane e della complessità morale che caratterizzano l’opera manzoniana. La sua storia nel romanzo è un’esplorazione della paura, della sottomissione e della gradualità con cui affronta, seppur minimamente, i suoi doveri, svolgendo un ruolo cruciale nel tessuto narrativo e tematico del romanzo.

