Didone abbandonata è uno dei più famosi libretti operistici scritti da Pietro Metastasio ed è stato musicato da numerosi compositori, tra cui Domenico Sarro, Leonardo Vinci, e Christoph Willibald Gluck. Si tratta di un’opera seria in tre atti. Fu rappresentata per la prima volta a Napoli durante la stagione carnevalesca del 1724 con la musica di Domenico Sarro. La storia è basata sulla figura mitologica di Didone, la regina di Cartagine, e il suo amore per l’eroe troiano Enea.

Trama

L’opera è ambientata a Cartagine dopo la caduta di Troia e racconta la storia dell’amore tragico tra Didone, la regina di Cartagine, ed Enea, il principe troiano. Enea e i suoi compagni naufragano sulle coste di Cartagine durante il loro viaggio verso l’Italia, dove è destinato a fondare Roma. Didone, regina di Cartagine, offre ospitalità a Enea e si innamora perdutamente di lui. Anche Enea si sente attratto da Didone e la loro storia d’amore si sviluppa.

Tuttavia, gli dei romani, in particolare Mercurio, ricordano a Enea il suo destino di fondare Roma e gli ricordano di non permettere che l’amore per Didone lo distragga dalla sua missione. Enea è costretto a lasciare Cartagine per adempiere al suo destino.

Mentre Enea sta per partire, è sfidato a duello da Jarba, re dei mori, pretendente di Didone, ma da lei rifiutato. Perso il duello, il sopravvissuto Jarba decide allora di distruggere la città, non più difesa da Enea. La città va a fuoco, ma Didone respinge l’ultima proposta di Jarba e si getta fra le fiamme che bruciano la reggia.

Analisi

Didone abbandonata è un’opera molto emotiva che si concentra sul conflitto tra l’amore personale e il dovere politico. La protagonista rappresenta l’amore e l’umanità, mentre Enea simboleggia il dovere e il destino. Questo conflitto tragico è il cuore dell’opera.

Metastasio è noto per la sua capacità di scrivere testi lirici e melodici e l’opera è un esempio eccellente di come egli abbia saputo catturare le emozioni e i sentimenti dei personaggi attraverso le parole. L’opera affronta temi come il sacrificio, la fedeltà, il destino e la tragedia. La figura della protagonista rappresenta una donna forte che si trova a dover sacrificare il proprio amore per il bene del popolo di Cartagine. La musica composta per questo libretto, da parte di vari compositori nel corso dei secoli, ha contribuito a rendere Didone abbandonata una delle opere più celebri del repertorio operistico italiano.

Indice materie – Letteratura italiana – Grandi opere – Didone abbandonata