Il Dialogo della Moda e della Morte è la terza delle Operette morali di Giacomo Leopardi, composta tra il 15 e il 18 febbraio 1824. In questo dialogo, Leopardi personifica due entità astratte: la Moda e la Morte. L’opera presenta un tono prevalentemente comico, ma con un contenuto lugubre.

Riassunto

La Moda chiama la Morte, che le dice che verrà da lei quando sarà il momento. La Morte replica di essere immortale. La Morte vuole che la Moda si allontani, ma lei rivela di essere sua sorella. La Moda spiega alla Morte il loro ruolo nel destino umano: la Morte uccide, mentre la Moda imposta tendenze.

La Moda si confronta con la Morte, spiegandole come le sue azioni tra gli esseri umani finiscano per avvicinarli alla Morte stessa, nonostante le apparenze. La Moda elenca una serie di usanze e comportamenti umani, promossi in suo nome, che vanno dalle sofferenze inflitte per rispettare le consuetudini sociali agli eccessi negli esercizi fisici e mentali, abbandonando i valori antichi di sobrietà ed equilibrio. Questi comportamenti, anziché preservare la vita, finiscono per accorciarla, sminuendo il desiderio di gloria e l’aspirazione all’immortalità che un tempo motivavano le gesta umane. Infine, la Moda afferma che gli uomini non rimarranno vivi nella memoria dei posteri grazie a lei.

La Moda sostiene che, nonostante gli sforzi umani per ottenere riconoscimento e memoria eterna, alla fine è la Morte a trionfare, poiché tutto sulla Terra è passeggero e incostante. Riconoscendo la loro stretta parentela e il ruolo complementare che svolgono nell’esistenza umana, Moda e Morte decidono di collaborare strettamente, consultandosi per trarre il massimo vantaggio da ogni situazione.

Analisi

Il dialogo segue la tipica forma del dialogo illuminista. La Moda è simbolo di apparenza e vanità, rappresenta le mode e i consumi; la Morte è la personificazione della fine della vita.

Il dialogo è presentato come cinico e riflette sulle vanità e sull’ipocrisia umana, con la Moda che, sebbene agisca in maniera simile alla Morte, si distingue per la sua eleganza nell’incarnare queste caratteristiche. Il brano cita anche Petrarca e Ippocrate, arricchendosi di riferimenti culturali che sottolineano le critiche verso le usanze umane, in particolare quelle che riguardano la trasformazione fisica per motivi estetici, come il cambiamento della forma del cranio nei neonati praticato da alcuni popoli barbari. La rappresentazione della Morte segue l’iconografia classica, sottolineata dall’immagine del teschio che non può portare occhiali, mentre la Moda emerge come una figura originale che sostiene l’ipocrisia umana con eleganza.

Temi principali

Moda e vanità : Leopardi critica la società della produzione industriale e dei consumi, vedendo la moda come simbolo di apparenza.

: Leopardi critica la società della produzione industriale e dei consumi, vedendo la moda come simbolo di apparenza. Immortalità e caducità : la Moda e la Morte sono sorelle, entrambe immortali ma figlie della caducità.

: la Moda e la Morte sono sorelle, entrambe immortali ma figlie della caducità. Influenza sulla vita uman a: entrambe decidono del destino dell’umanità: la Morte uccidendo e la Moda imponendo tendenze.

a: entrambe decidono del destino dell’umanità: la Morte uccidendo e la Moda imponendo tendenze. Effetti negativi della moda : la Moda può causare malattie e morte attraverso nuove tendenze imposte agli uomini.

: la Moda può causare malattie e morte attraverso nuove tendenze imposte agli uomini. Rimozione della memoria: la Moda impedisce agli uomini di rimanere vivi nella memoria dei posteri.

