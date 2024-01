Cino da Pistoia, il cui nome completo era Guittoncino di ser Francesco dei Sigibuldi, è stato un celebre poeta italiano del XIII secolo e uno dei principali esponenti della scuola poetica toscana, nota anche come dolce stil novo.

Vita

Cino da Pistoia nacque nel 1270 a Pistoia. Studiò legge all’università di Bologna, dove si distinse per le sue abilità letterarie e poetiche. In particolare, fu influenzato dai versi di Guido Cavalcanti e Dante Alighieri, che erano anch’essi studenti a Bologna all’epoca. Dopo aver completato gli studi, Cino divenne un avvocato di successo e ricopri diverse cariche pubbliche a Pistoia e Firenze. Fu coinvolto anche nella politica dell’epoca e partecipò a missioni diplomatiche per conto di Firenze.

Nel 1300, Cino da Pistoia fu coinvolto in un conflitto politico a Pistoia e fu costretto a lasciare la città due anni più tardi come appartenente alla parte guelfa nera. Ritornò nella sua città tre anni dopo. Continuò la sua carriera politica, alternandola a quella di giudice. Morì a Pistoia nel 1336.

Opere

Cino da Pistoia è noto soprattutto per le sue poesie liriche, in cui esplora temi come l’amore, la bellezza e la natura. La sua poesia è caratterizzata da uno stile elegante e raffinato, tipico del dolce stil novo, e riflette una profonda sensibilità nei confronti delle emozioni umane.

Molte delle poesie di Cino sono canzoni d’amore, spesso rivolte a una donna idealizzata e amata. Le sue poesie esprimono una visione più raffinata dell’amore, influenzata dalla filosofia neoplatonica e dalla poesia provenzale. La canzone Da poi che la natura invece è dedicata alla prematura morte dell’Imperatore Arrigo VII.

Cino da Pistoia fu uno dei primi poeti italiani a utilizzare la forma del sonetto, contribuendo così alla diffusione di questa forma poetica in Italia. I suoi sonetti (per esempio, Ciò ch’i’ veggio di qua m’è mortal duolo) sono noti per la loro bellezza e per l’uso abile delle immagini e delle metafore.

Oltre alla sua poesia, Cino scrisse anche opere di letteratura giuridica (Lectura in codicem, 1312–1314 e un n commento al corpus iuris civilis di Giustiniano) e filosofica.

