Chichibio (Boccaccio)

La novella di Chichibio (spesso cotata come Chichibio e la gru) è la quarta della sesta giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. Il nobile gentiluomo fiorentino Currado Gianfigliazzi ama la caccia. Un giorno prende una bella gru e chiede al suo cuoco veneziano*, Chichibio, di prepararla per i suoi ospiti a cena. Mentre Chichibio la arrostisce, la fidanzata Brunetta lo prega di regalarle una delle sue zampe. Lo molesta finché non cede.

Currado Gianfigliazzi si sorprende vedendosi servire a cena una gru arrosto con una gamba sola. Chiede al cuoco cosa sia successo e questi mente con prontezza, dicendo che tutti sanno che le gru hanno una gamba sola. Currado esige prove e avverte che, se Chichibio avrà torto, si guadagnerà una severa frustata.

La mattina dopo Currado Gianfigliazzi e Chichibio si recano al fiume, dove Chichibio indica come prova le gru che dormono su una gamba sola lungo la riva. Ma quando Currado grida “Oho!” abbassano le seconde zampe e volano via. Con la consueta prontezza Chichibio fa notare che Currado non ha gridato “Oho!” a cena. Se l’avesse fatto, la gru arrostita avrebbe tirato fuori anche la seconda zampa. Questa divertente risposta trasforma la rabbia di Currado in una risata, permettendo a Chichibio di evitare di essere frustato.

*Grazie a una rivalità commerciale tra le città di Firenze e Venezia, Il Decameron caratterizza i pochi veneziani che appaiono nei racconti come eccessivamente creduloni, vanitosi, superficiali e mendaci.

Analisi

Questa novella è una delle storie umoristiche più celebri e divertenti del Decameron ed è nota per il suo tono comico e il suo finale sorprendente. La storia mette in evidenza l’ingegnosità e la capacità di pensare rapidamente, sottolineando l’importanza dell’astuzia e della creatività nel risolvere i problemi.

La novella sottolinea anche l’arte della persuasione; il cuoco dimostra di essere un abile persuasore, in grado di convincere il nobile sul suo operato anche in assenza di argomenti validi, ma con l’ironia di una tesi assurda, ma potenzialmente logica.

La storia ha un finale sorprendente in cui l’inganno del cuoco è premiato invece di essere punito. Questo può essere interpretato come una critica al conformismo e alla rigidità delle norme sociali, dove l’astuzia può talvolta superare la legge.

