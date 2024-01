Calandrino (Boccaccio)

La novella di Calandrino e l’elitropia è la terza dell’ottava giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. Calandrino* è un semplice pittore che è il protagonista comico in quattro novelle. Gli amici di Calandrino sfruttano ogni occasione per sfruttare la sua creduloneria perché è davvero divertente. Nella novella Calandrino e l’elitròpia, Maso del Saggio, noto burlone di Firenze, decide di beffare Calandrino.

Maso e un amico entrano nella chiesa di San Giovanni dove Calandrino sta ammirando un’opera d’arte. Maso si fa sentire da Calandrino quando parla con l’amico delle proprietà miracolose di certe pietre. Calandrino abbocca e gli chiede dove si possano trovare tali pietre. Maso descrive la favolosa terra di Bengodi, dove ci sono molte pietre preziose e dove c’è una montagna fatta di parmigiano grattugiato. Infine, Calandrino apprende che il fiume Mugnone contiene una pietra speciale chiamata elitropia, che rende la persona che la tiene “invisibile quando non si vede”.

Esterrefatto, corre a cercare i pittori Buffalmacco e Bruno, che crede suoi amici, ma che spesso amano ridere alle sue spalle. Quando i due amici sentono che Calandrino vuole andare al Mugnone, si rendono conto che sta per presentarsi un’ottima occasione per umiliarlo ancora una volta. Nel fine settimana vanno al fiume per andare a caccia dell’elitropia. Calandrino raccoglie quante più pietre nere (il presunto colore dell’elitropia) può e le riporta ai suoi amici.

Naturalmente, Bruno e Buffalmacco fingono di non poter vedere il loro amico. Invece, parlano di quanto sia stato scortese ad averli lasciati e poi, facendo finta di tirare pietre al vento, lo colpiscono con pietre lungo il percorso del ritorno in città. Bruno e Buffalmacco, prima di intraprendere quest’avventura, avevano concordato con i doganieri fuori città di non fermare l’amico al loro ritorno dal fiume. Quindi Calandrino passa senza farsi notare, o almeno così pensa. Nessun altro in città gli parla (soprattutto perché non molte persone sono ancora uscite).

Arriva a casa e viene subito accolto dalla moglie Monna Tessa, arrabbiata perché ha saltato la colazione. Pensando che sia stata lei a far perdere il potere alla pietra magica picchia Tessa. Nel frattempo, arrivano Bruno e Buffalmacco e lo rimproverano per averle fatto del male, visto che probabilmente è colpa sua se non l’ha avvertita prima dei suoi piani, perché, si sa, le donne fanno perdere le virtù a tutte le cose.

* Calandrino è un personaggio realmente esistito, soprannome del pittore fiorentino Giovannozzo di Pierino, morto a Firenze nel 1318.

Analisi

Questa novella è una delle storie umoristiche più celebri e divertenti dell’opera e presenta elementi di comicità, inganno e superstizione.

L’ossessione di Calandrino per la pietra elitropia è il risultato della sua superstizione e della sua mancanza di discernimento. La storia critica la tendenza delle persone a credere a cose irrazionali o a cercare soluzioni miracolose per i loro problemi.

La morale della novella può essere interpretata come una critica alla credulità umana. Il protagonista è così desideroso di trovare la pietra magica che è disposto a credere a qualsiasi cosa e a seguire istruzioni assurde senza porsi domande.

