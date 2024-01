Brunetto Latini è stato un importante filosofo, scrittore e politico italiano del XIII secolo. La sua vita e le sue opere sono di grande rilevanza nella storia della letteratura e del pensiero medievali. Nacque intorno al 1220 a Firenze, Italia. Era membro di una famiglia borghese benestante e studiò retorica e filosofia presso l’Università di Bologna, dove acquisì una solida formazione intellettuale.

Brunetto Latini ebbe una carriera politica notevole a Firenze e fu coinvolto in molte attività politiche durante il suo tempo. Fu membro del governo di Firenze e svolse ruoli di rilievo nelle lotte politiche dell’epoca. Tuttavia, fu esiliato da Firenze nel 1260 a causa della sua appartenenza al partito guelfo, durante il conflitto politico tra guelfi e ghibellini.

Dopo essere stato esiliato da Firenze, Brunetto Latini visse per un periodo a Parigi, dove insegnò retorica e filosofia. Successivamente, tornò a Firenze nel 1266, ma la sua influenza politica diminuì notevolmente. Morì quasi trent’anni dopo, nel 1294 o l’anno dopo.

Opere

La sua opera più famosa è il Tesoro (Livres dou Trésor in lingua originale, 1270), un’enciclopedia in prosa scritta in francese antico. Questo libro è un compendio di conoscenze del tempo, che spazia dalla storia alla filosofia, dalla scienza all’etica. Il Tesoro ebbe un’influenza significativa su molti autori successivi.

Brunetto Latini è noto anche per aver scritto alcune opere in italiano. Tra queste spicca il Favolello, un poemetto epistolare, e soprattutto il Tesoretto, una versione incompiuta in italiano del Tesoro. Queste opere contribuirono alla diffusione della prosa italiana e influenzarono autori come Dante Alighieri.

Brunetto Latini ebbe un’influenza notevole su Dante, che lo menziona con profonda gratitudine nella Divina Commedia, pur mettendolo nel terzo girone del settimo cerchio dell’Inferno per la sua omosessualità.

