Belfagor arcidiavolo (o Il demonio che prese moglie) è l’unica novella di Niccolò Machiavelli, scritta tra il 1518 e il 1527. La novella narra la storia di Belfagor, un demone inviato dall’Inferno sulla Terra per indagare su unìaffermazione fatta dagli altri demoni. Secondo gli altri demoni, il matrimonio è la causa principale dei problemi e delle lamentele degli uomini.

Belfagor decide di prendere le sembianze di un giovane nobile fiorentino e si sposa con una donna, Onesta Donati. Tuttavia, ben presto Belfagor scopre che il matrimonio è davvero un’esperienza travagliata, con continue preoccupazioni finanziarie e litigi coniugali. Onesta si dimostra una moglie estremamente ingorda e spendacciona, spingendo Belfagor alla disperazione. Dopo vari tentativi di risolvere la situazione e di soddisfare le richieste insaziabili di Onesta, Belfagor inizia a cercare una via d’uscita.

Sommerso dai debiti, Belfagor costretto a fuggire dai suoi creditori. Viene poi salvato da un contadino di nome Gianmatteo del Brica. Come ricompensa, Belfagor promette di arricchire Gianmatteo esorcizzando i demoni delle donne possedute. Belfagor entra nei corpi di alcune donne e poi se ne va quando richiesto dal contadino. Dopo aver arricchito abbastanza il contadino, Belfagor dichiara che il suo debito è stato saldato. La fama di Gianmatteo arriva però fino al re di Francia, che gli ordina di liberare la figlia da un demone, sotto minaccia di morte. Per salvarsi, Gianmatteo costringe Belfagor a un’ulteriore collaborazione facendogli credere che sua moglie sta arrivando. Belfagor è talmente esausto che decide di liberare la principessa pur di fuggire, e ritorna all’Inferno per sempre.

Belfagor arcidiavolo – Analisi

Belfagor arcidiavolo è una novella umoristica che mette in ridicolo la nozione del matrimonio e le dinamiche coniugali dell’epoca. Machiavelli usa l’ironia e il sarcasmo per esplorare il tema del matrimonio come una fonte di frustrazione e disaccordo. La novella critica anche l’avidità e la spensieratezza di Onesta, presentando un quadro satirico delle donne dell’epoca.

Tuttavia, la novella può anche essere interpretata come una critica più ampia della natura umana, mostrando come gli individui possano essere guidati dall’egoismo e dalla brama di denaro e lusso. La fuga di Belfagor dall’Inferno può essere vista come una rappresentazione della ricerca di felicità e soddisfazione personale, anche a costo dell’inganno e della manipolazione.

In sintesi, Belfagor arcidiavolo è una novella satirica che esplora temi come il matrimonio, l’avidità e la natura umana. Machiavelli utilizza l’umorismo e l’ironia per creare una storia divertente e pungente che riflette sulla complessità delle relazioni umane.

