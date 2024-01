Andreuccio da Perugia (Boccaccio)

La novella di Andreuccio da Perugia è la quinta della seconda giornata del Decameron di Giovanni Boccaccio. Un giovane mercante perugino di cavalli di nome Andreuccio decide di mettere alla prova la sua abilità commerciale a Napoli. Porta con sé 500 fiorini d’oro e porta con sé un paio di altri amici mercanti. Poiché non era mai uscito di casa prima, si comporta in modo molto ingenuo. Per esempio, continua a tirare fuori la borsa piena al mercato dei cavalli per mostrare ai commercianti che fa sul serio.

Ovviamente i commercianti di cavalli non sono gli unici a vedere la borsa. La vede anche una giovane e bella (e senza scrupoli) siciliana. La giovane, Madonna Fiordaliso, ha con sé come compagna una donna più anziana (anche lei siciliana) che riconosce Andreuccio e lo abbraccia. Si scopre che la vecchia e il padre del giovane vivevano insieme da molto tempo e lei sa assolutamente tutto del ragazzo. Allora la giovane sfrutta queste informazioni per ideare un piano davvero malvagio.

Quando Andreuccio riceve un invito a casa di Madonna Fiordaliso, pensa che sia perché è bello e affascinante. Risponde con tale entusiasmo che non dice ai suoi amici dove sta andando.

Quando arriva, Fiordaliso lo abbraccia e lo conduce in camera da letto, ma poi gli rivela una notizia scioccante: gli dice che è sua sorella! Usa ogni informazione avuta dalla donna anziana per convincere Andreuccio che suo padre e sua madre si sono frequentati in Sicilia. Attraverso una serie di sfortunati eventi lei e suo marito sono sbarcati a Napoli come rifugiati.

Andreuccio è stupito, ma è anche ingenuo, quindi crede alla sua storia. Fiordaliso fa in modo che rimanga per la cena e poi per la notte. Finge di mandare un messaggio ai suoi compagni da Perugia per informarli dei suoi progetti. Quando va a letto, Andreuccio chiede al servitore di mostrargli dove sia il bagno. Il ragazzo lo conduce attraverso una porta. Andreuccio sale su un’asse sconnessa e cade nella fogna.

Così ora è chiuso fuori di casa, in strada con solo il suo “farsetto e calze”, ed è coperto di “sporcizia”. La cosa più importante è che la sua borsa è ancora nella casa di sua “sorella”. Andreuccio tenta di rientrare, ma Fiordaliso gli scatena addosso suo ruffiano.

Andreuccio decide di arrendersi e di tornare alla sua locanda. Puzza da morire, quindi decide di scendere al mare per lavarsi. Lungo la strada incontra due uomini che gli chiedono cosa diavolo gli è successo. Lui spiega e loro escogitano un piano. I due uomini lo invitano a collaborare per un “lavoro” che ripagherà ampiamente ciò che Andreuccio ha perso. È un’offerta che non può rifiutare. Sembra che poche ore prima l’arcivescovo di Napoli fosse stato sepolto con tanto di bottino ecclesiastico. Gli uomini hanno deciso che il morto non può usarlo.

Mentre vanno a saccheggiare la tomba, si accorgono che Andreuccio puzza ancora, così si fermano a un pozzo per fargli un bagno. Gli uomini devono calare Andreuccio nel pozzo con una corda perché manca il secchio. Dovrà tirare la corda quando avrà finito e i due uomini in cima lo tireranno su. Ma il destino ha altri piani. Mentre Andreuccio si lava, alcune guardie si avvicinano al pozzo per bere. I due sedicenti tombaroli fuggono, lasciando Andreuccio in fondo al pozzo.

Gli agenti tirano la corda e sale Andreuccio, che non ha idea di cosa stia succedendo. I poveri agenti credono di aver visto un fantasma e Andreuccio fa appena in tempo ad aggrapparsi al bordo del pozzo prima di lasciar cadere la corda e scappare.

Andreuccio incontra i suoi due “amici”, che tornavano a prenderlo, e finalmente si recano alla cattedrale. Una volta aperta la tomba, gli uomini discutono su chi entrerà nella tomba. Dovrà farlo Andreuccio.

Andreuccio saccheggia la tomba, ma non si fida dei due uomini. Tiene per sé l’anello dell’arcivescovo e distribuisce gli altri regali. Ma gli uomini non sono nati ieri e vogliono sapere dov’è l’anello. Andreuccio insiste che non c’è.

Agli uomini questa risposta non piace, così chiudono il giovane nella tomba. Andreuccio giace sopra il cadavere dell’arcivescovo, abbastanza sicuro che non ne uscirà. Ma appare un altro gruppo di tombaroli e apre il coperchio. Quando il prete (anche lui interessato al gioiello!) che sta saccheggiando la tomba infila le gambe nell’apertura, Andreuccio le afferra e tira. I tombaroli pensano che l’arcivescovo morto stia cercando di mangiarli. Lasciano la tomba aperta e fuggono.

Il giovane finalmente scappa e torna alla sua locanda. I suoi amici si chiedono cosa gli sia successo. Su consiglio del locandiere, Andreuccio e i suoi compagni fanno le valigie e lasciano il paese il più velocemente possibile.

Così alla fine, racconta Fiammetta, Andreuccio finì per investire in un anello piuttosto che comprarsi dei cavalli.

Analisi

La novella è ricca di situazioni comiche, inganni e colpi di scena, e presenta numerosi elementi di commedia; è una satira sociale che mette in luce l’avidità, la disonestà e la malizia umana. Andreuccio è un personaggio ingenuo e vulnerabile, e la sua inesperienza lo rende una preda facile per le persone disoneste che incontra durante il suo viaggio. La storia sottolinea l’importanza dell’astuzia e della prudenza nella navigazione del mondo e suggerisce che l’ingenuità può portare a gravi conseguenze.

Tuttavia, la novella è anche intrisa di umorismo e ironia. Il protagonista non è un eroe virtuoso, ma il suo carattere e la sua ingenuità lo rendono un personaggio simpatico e suscitano simpatia nel lettore. La sua avventura travagliata a Napoli è una serie di eventi comici e assurdi che forniscono un contrasto umoristico alle tematiche più serie della storia.

Indice materie – Letteratura italiana – Grandi opere – Decameron – Andreuccio da Perugia