Aminta è una pastorale scritta da Torquato Tasso nel 1573 ed è una delle opere più conosciute e amate dell’autore italiano. È un dramma pastorale, il che significa che presenta un ambiente rurale e personaggi ispirati alla tradizione delle poesie bucoliche.

Riassunto

La storia parla di un pastore di nome Aminta che si innamora di una ninfa mortale di nome Silvia ma il suo amore non è ricambiato. Dafne, amica di Silvia, e Tirsi, l’anziano amico del pastore, consigliano ad Aminta di recarsi alla fontana dove Silvia è solita bagnarsi. Alla fontana Silvia viene aggredita da un satiro che tenta di violentarla ma Aminta la salva. Silvia però scappa senza nemmeno ringraziarlo. Poco dopo Nerina trova il velo di Silvia macchiato di sangue e pensa che sia stata sbranata dai lupi. Data la notizia ad Aminta, il pastore, rattristato dalla sua presunta morte, decide di suicidarsi gettandosi da un dirupo. Silvia, che in realtà non è morta, viene a sapere del suicidio di Aminta e si rende conto di amarlo, ma, presa dal rimorso, decide di uccidersi. Il musico Elpino però la blocca rivelandogli che Aminta aveva deciso di togliersi la vita lanciandosi da un dirupo, ma la sua caduta era stata attutita da alcuni cespugli. Silvia si precipita verso il suo corpo piangendo disperatamente. Il pastore è ancora vivo e riprende conoscenza. La storia si conclude con la realizzazione dell’amore tra i due. La trama è basata sul mito di Piramo e Tisbe, narrato nelle Metamorfosi di Ovidio.

Analisi

Aminta è una pastorale, un genere letterario che rappresenta la vita idilliaca dei pastori e delle ninfe in un ambiente bucolico. Questo genere fu popolare nel Rinascimento e servì spesso come sfondo per esplorare temi amorosi e filosofici. Tasso contribuisce a questo genere con la sua opera, creando un’atmosfera di tranquillità e bellezza naturale.

L’opera è ambientata in un bosco idilliaco. La natura è un elemento fondamentale dell’opera, e viene rappresentata in modo poetico e suggestivo. Il bosco è un luogo di pace e serenità, dove gli amanti possono vivere il loro amore indisturbati. La natura è anche un luogo di morte e di rinascita, che riflette il percorso interiore dei personaggi.

L’amore è il tema centrale dell’opera. L’opera esplora l’amore in tutte le sue forme, dall’amore cortese all’amore platonico, dall’amore sensuale all’amore spirituale. L’amore di Aminta per Silvia è un amore puro e innocente, che è ostacolato dalla realtà. L’amore di Silvia per Aminta è un amore tardivo, che nasce dal rimorso e dalla compassione. L’amore è una forza potente che può sia portare alla felicità sia alla rovina. Nell’Aminta, l’amore è un’esperienza che porta i personaggi a crescere e a maturare.

Oltre ai personaggi principali, Aminta presenta una serie di personaggi secondari, ognuno dei quali rappresenta diverse sfaccettature dell’amore e della natura umana. Ad esempio, il personaggio di Tirsi rappresenta la compassione e la generosità.

L’opera è scritta in un linguaggio elegante e raffinato. Tasso utilizza un lessico ricco e vario, e una sintassi complessa.

