Agnese (I promessi sposi)

Nei “I promessi sposi” Agnese è presentata come una donna di circa 50 anni, vedova, che vive con sua figlia Lucia, la protagonista del romanzo; si occupa della gestione della casa e della filanda. Nonostante non sia menzionato l’anno esatto della sua nascita, il suo carattere e la sua esperienza di vita vengono descritti attraverso le interazioni con gli altri personaggi e gli eventi narrati nel romanzo.

Agnese viene ritratta come una figura materna pratica e di buon senso, nonostante i suoi consigli, come quello di organizzare un matrimonio “a sorpresa” per Lucia e Renzo, non si rivelino sempre efficaci o prudenti. Questo suggerimento, basato più su chiacchiere e credenze popolari che su una reale comprensione delle leggi o delle convenzioni sociali, riflette la sua tendenza a basarsi sul sentito dire più che su una solida conoscenza.

Nonostante la sua mancanza di erudizione, evidente quando mostra di non conoscere la città di Rimini, Agnese è descritta come una donna forte, indipendente e astuta. La sua vita è caratterizzata dal lavoro duro e dalla gestione autonoma della sua casa, cresciuto Lucia da sola dopo la morte del marito. La sua astuzia si manifesta anche nel modo in cui riesce a ingannare Perpetua, la serva di Don Abbondio, per facilitare il tentativo di matrimonio a sorpresa.

Agnese è anche caratterizzata da un certo scetticismo nei confronti della religione e della Chiesa, un tratto piuttosto insolito per l’epoca in cui il romanzo è ambientato e che contrasta con la profonda fede religiosa di sua figlia Lucia. Questo aspetto la rende un personaggio complesso, che non si conforma completamente alle aspettative della società riguardo al ruolo e alla condotta delle donne.

In sintesi, Agnese Mondella è un personaggio ricco e sfaccettato che, nonostante le sue limitazioni e la sua semplicità, gioca un ruolo cruciale nel romanzo, offrendo supporto, protezione e consigli a sua figlia Lucia e a Renzo, anche quando le sue azioni sono guidate più dall’istinto e dalle credenze popolari che da una riflessione razionale.

