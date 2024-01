La letteratura spagnola medievale (l’Edad Media, cioè il Medioevo) va dalle origini fino al 1492. Il problema principale dello studio della letteratura spagnola medievale è la scarsità di testi: poiché la stragrande maggioranza della popolazione era analfabeta (all’inizio solo monaci e sacerdoti si dedicavano alla lettura e alla scrittura), la maggior parte delle opere, soprattutto fino al XIV secolo, hanno carattere orale (si raccontano o si cantano e si conservano nella memoria) e tradizionale (si trasmettono di generazione in generazione e vengono modificate, nell’ambito del folclore o della cultura popolare), e quindi sono andate perdute. I testi ci sono pervenuti solo quando c’erano autori colti (sempre nobili) che, per un motivo o per l’altro, decidevano di metterli per iscritto.

Come per le altre letterature dell’area romanza, le prime opere note in spagnolo appartengono al filone della poesia epica, modellato sulle chansons de geste francesi, da cui però si differenziano per l’assenza dell’elemento magico: uno dei primi documenti noti dello spagnolo letterario è appunto il Cantar de Mio Cid (Poema del mio Cid), poema epico sulle gesta di un condottiero castigliano durante la Reconquista, di uno o più autori anonimi del XII secolo, diffuso in tutta la penisola iberica dai giullari.

Un altro elemento che accomuna le origini della letteratura spagnola a quelle delle altre letterature romanze è quello religioso, infatti i primi poeti spagnoli di cui sono noti i nomi sono sacerdoti, autori di vite dei santi e di storie di miracoli. Gonzalo de Berceo è il primo scrittore in lingua castigliana di cui sia conosciuto il nome, uno dei più importanti esponenti del mester de Clerecía.

Nel Trecento la Reconquista continua ad animare l’attività dei giullari, che hanno il compito di portare le notizie di guerra da una corte all’altra, e le arricchiscono con la forma poetica e l’aggiunta di dettagli romanzeschi, creando opere d’intrattenimento. Intanto, però, la letteratura spagnola inizia a svincolarsi dal tema religioso da un lato e dall’influenza straniera dall’altro, sviluppando una propria originalità con la nascita della poesia lirica.

La prima manifestazione di questo rinnovamento è il Libro de buen amor di Juan Ruiz (meglio conosciuto come Arcipreste de Hita, in quanto svolse le funzioni di arciprete a Hita, presso Guadalajara), autore di cui non si hanno precise informazioni, un’opera eterogenea che mescola lirica, allegoria e satira, commentando i costumi morali e le consuetudini religiose dell’epoca sotto diversi aspetti.

La critica e l’insegnamento morale iniziano a fiorire anche nelle opere prosastiche di autori desiderosi di elevare anche la prosa a forma d’arte e di analizzare abitudini e degenerazioni morali della società per fornire dettami di condotta esemplare.

Don Juan Manuel, considerato uno degli autori più importanti del Trecento spagnolo, scrisse diverse opere. El Conde Lucanor, detto anche il Libro de Patronio o Libro degli esempi, è la sua opera principale, una raccolta di favole, parabole, novelle satiriche e allegoriche.

Nel XV secolo le opere letterarie si raffinarono, grazie all’ambiente delle corti d’amore provenzali e all’influenza della cultura italiana con le opere di Dante, Boccaccio e Petrarca. Alcuni autori ne riuscirono a seguirne le indicazioni, come il Marchese di Santillana, che diffuse in modo efficace le teorie umanistiche, autore del primo saggio critico-linguistico in castigliano (Prohemio o Carta al Condestable de Portugal, Lettera proemio al conestabile Don Pedro di Portogallo). Fra i principali esponenti del dantismo in Spagna si deve ricordae Juan de Mena, autore di El laberinto de fortuna, o Las trescientas (Le trecento, nome che indica il numero di strofe di cui è composta l’opera).

La maggior parte dei poeti proveniva dagli ambienti più altolocati: gli autori si dedicarono in special modo al cancionero (canzoniere): un importante esempio è il Cancionero de Baena compilato da Juan Alfonso de Baena che comprende oltre 500 composizioni di 56 poeti. I canzonieri erano commissionati dai signori che desideravano omaggiare le proprie compagne con opere in versi che ne esaltassero la bellezza e le doti; pertanto, chi scriveva i canzonieri era solitamente stipendiato per questa attività.

Il principale esempio di canzoniere sono le Coplas por la muerte de su padre di Jorge Manrique (anche citate come Coplas a la muerte de su padre), chiusura del Medioevo spagnolo. Manrique è generalmente considerato il massimo autore in lingua castigliana di età medievale.

Legata alla tradizione orale delle canzoni, soprattutto alle chanson de geste, il romance è una composizione della poesia colta, in cui la musicalità è essenziale (quasi tutti i romance dovevano essere cantati). A metà del XVI secolo comparvero molti romanceros, raccolte di romance, che erano stampati su carta e non più solo trasmessi oralmente. I romance hanno costituito una parte fondamentale della letteratura spagnola, tanto che rimasero popolari anche durante il Siglo de Oro, divenendo una vera tradizione.

L’evento più importante nella prosa spagnola del XV secolo è però la nascita del romanzo, il cui esempio più noto è La Celestina di Fernando de Rojas.

