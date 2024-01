La letteratura spagnola dell’Ottocento inizia con un periodo di stasi per la cultura spagnola, che rimane indietro rispetto ai fermenti europei, a causa delle guerre per l’indipendenza contro Napoleone e del regime assolutista instaurato da Ferdinando VII, la cui attività di censura e persecuzione spinge gran parte degli intellettuali a fuggire all’estero: viene quindi a mancare la classe colta liberale che in Italia, Francia, Germania e Inghilterra mette in circolo le nuove idee del romanticismo. Questa corrente artistica e di pensiero inizia a svilupparsi in Spagna solo dagli anni Trenta del secolo, al ritorno degli intellettuali dal resto d’Europa, con un importante bagaglio di influenze culturali.

Il romanticismo spagnolo si basa su un recupero dell’immaginario del periodo medievale e del Siglo de oro, negati dalle idee illuministe e neoclassiche: la razionalità, l’ordine, la misura vengono abbandonati in favore della creatività, dell’ibridazione, della spontaneità; alla centralità della società come soggetto collettivo si torna a preferire l’espressione dell’individualità e delle emozioni, anche e soprattutto quelle irrazionali e violente. La letteratura non deve più avere l’obiettivo di educare, ma quello di fornire uno strumento di espressione di sé e di affermazione della propria libertà in una società che a lungo ha tentato di sopprimerla. L’esplorazione dell’animo umano porta anche a una rivalutazione dei suoi aspetti più oscuri e a una fascinazione per i temi quali la follia, la morte, la fantasia, che trovano terreno fertile nell’ispirazione medievale e barocca.

I generi che si rivelano più adatti allo scavo psicologico e all’espressione sentimentale sono la poesia e il teatro. Nella prima i temi prevalenti sono la libertà, simboleggiata dalla figura del pirata resa emblematica dal poeta José de Espronceda, e l’amore, che trova la sua massima espressione nella lirica intimista e dolorosa di Gustavo Adolfo Bécquer. Il teatro, invece, abbandona le unità aristoteliche imposte come regola dalla drammaturgia neoclassica e torna al modello misto di Lope de Vega, creando cupi drammi a sfondo storico che riflettono però le inquietudini dell’uomo contemporaneo e i problemi della Spagna contemporanea. L’interesse per la storia della nazione è motivato dallo spirito patriottico degli intellettuali che, costretti a un lungo esilio, sono infine tornati nella propria patria e la vedono finalmente libera dalla dominazione straniera, pronta a costruirsi una nuova identità nazionale, di cui si ricercano le fondamenta nelle tradizioni del passato. Questo favorisce anche il ritorno in auge del romanzo, in particolare del romanzo storico, di cui è considerato massimo rappresentante Mariano José de Larra, profondo conoscitore della storia e della società spagnola grazie alla propria attività saggistica e giornalistica. La prosa rivive nell’Ottocento spagnolo anche nel genere del costumbrismo (da costumbre, costume), fondato dallo stesso Larra con i suoi articoli satirici su abitudini e costumi della società spagnola del suo tempo. Il romanzo viene riscoperto però anche come strumento di evasione dalla realtà ed esplorazione di ambienti fantastici o cronologicamente e geograficamente distanti, e avvolti perciò da un alone di mistero (per esempio le ambientazioni medievali). Questo tipo di romanzo gode di un breve, ma grande successo, fino a quando, dopo la metà dell’Ottocento, inizia ad affermarsi il gusto realista.

In Spagna la corrente realista nasce sulla scia del costumbrismo, ma ne applica la tendenza analitica alla forma più estesa del romanzo e a nuovi soggetti sociali, la borghesia e le classi subalterne create dalla rivoluzione industriale. Il romanzo realista spagnolo, tuttavia, non raggiunge le vette linguistiche e stilistiche dei grandi romanzi realisti francesi e russi, puntando maggiormente sullo spessore della trama e sulla critica sociale. Dal romanzo il realismo si afferma poi anche nel teatro. Degli elementi culturali romantici rimane solo l’interesse per la storia, infatti quello che è considerato il principale autore realista, e uno dei più grandi romanzieri dopo Cervantes, Benito Pérez Galdós, scrive sia romanzi realisti di denuncia sociale sia romanzi storici di grande successo.

Emilia Pardo Bazán è una delle prime femministe spagnole, importante la sua corrispondenza con Zola per l’arrivo del naturalismo in Spagna dalla Francia, ma i due maggiori esponenti del naturalismo si devono considerare Leopoldo Alas (conosciuto con lo pseudonimo di Clarín) e il già citato Benito Pérez Galdós (Fortunata y Jacinta). Clarín è noto soprattutto per il romanzo La Regenta in cui i protagonisti sono due corteggiatori della Regenta, il dongiovanni Álvaro Mesía e il canonico Fermín de Pas, personaggi completamente opposti. Sia Clarín che Pérez Galdós sono scettici nei confronti della religione: ma mentre Clarín vive un rinnovato interesse religioso negli ultimi anni di vita, Pérez Galdós resta un convinto anticlericale.

