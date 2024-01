Persuasione (Jane Austen)

Persuasione (Persuasion) è un romanzo della scrittrice inglese Jane Austen, composto tra il 1815 e il 1816 e pubblicato postumo dal fratello. Il romanzo è l’ultima opera completa scritta dall’autrice e offre una riflessione profonda sui temi dell’amore, del pentimento e del perdono. Anne Elliot è la protagonista del romanzo. È una donna gentile, sensibile e matura che ha vissuto una gioventù di rinunce e pentimenti. Anne è stata persuasa a rompere il suo fidanzamento con il giovane ufficiale navale Frederick Wentworth otto anni prima dell’inizio del romanzo, un atto che ha segnato profondamente la sua vita e la sua felicità.

Il romanzo esplora il tema del pentimento e delle seconde opportunità. Anne si rende conto dei suoi errori passati e del fatto di aver lasciato fuggire la possibilità di un matrimonio felice con Wentworth. Questo tema mette in evidenza la capacità dell’individuo di apprendere dai propri errori e di cercare il proprio riscatto personale.

La famiglia Elliot è al centro del romanzo. Anne appartiene a una famiglia della nobiltà decaduta, ed è costretta a subire l’egoismo e l’indifferenza dei suoi parenti. La loro presunzione e il loro attaccamento ai valori sociali superficiali contrastano con la gentilezza e la maturità di Anne.

Come in molte opere di Jane Austen, l’amore e il matrimonio sono temi centrali in Persuasione. Il romanzo esplora la natura dell’amore, la sua resilienza nel tempo e come il passare degli anni possa cambiare le prospettive sull’amore e sul matrimonio.

Il romanzo critica la società dell’epoca georgiana, con le sue rigidità di classe, la sua vanità e il suo attaccamento alle convenzioni sociali. Jane Austen offre una satira sottile sulla superficialità e l’ipocrisia della società. Persuasione riflette il ruolo limitato delle donne nella società dell’epoca, in cui il matrimonio era spesso l’unica opportunità per le donne di assicurarsi un futuro. Anne, tuttavia, rappresenta un’eccezione in quanto cerca la sua felicità personale e il suo riscatto indipendentemente dalle aspettative sociali.

Jane Austen utilizza il suo caratteristico umorismo sottile per sottolineare i difetti e le idiosincrasie dei personaggi. Le situazioni comiche e le osservazioni pungenti aggiungono profondità al romanzo. Il romanzo è scritto con una prosa chiara e accurata, che offre un’intima comprensione dei pensieri e dei sentimenti dei personaggi. Jane Austen offre uno sguardo dettagliato nell’animo di Anne Elliot e dei personaggi che la circondano.

In sintesi, Persuasione è un romanzo di profonda introspezione che esplora il tema del pentimento e dell’amore che resiste alle prove del tempo. Attraverso il personaggio di Anne Elliot, l’autrice offre una riflessione sull’importanza del perdono, della maturità e dell’opportunità di riscatto personale. Il romanzo è noto per la sua narrazione delicata e per la critica sociale sottile che offre sulla società georgiana (il periodo che va dal regno di Giorgio I a quello di Giorgio IV, fra il 1714 e il 1830, prende il nome di età georgiana).

Persuasione – Trama

Volume 1 – Il romanzo si apre con la presentazione di Anne Elliot, una giovane donna di 27 anni, membro di una famiglia nobiliare ma in declino economico. Anne è una donna gentile, intelligente e riservata. Otto anni prima dell’inizio del romanzo, Anne era fidanzata con il giovane ufficiale navale, il capitano Frederick Wentworth, ma fu persuasa a rompere il fidanzamento dalla sua madrina, Lady Russell, a causa delle differenze di status sociale e della prospettiva incerta di Wentworth. Questa decisione ha causato a Anne profondo dolore e rimpianto. La famiglia Elliot, inclusa la sorella maggiore di Anne, Elizabeth, e il padre, Sir Walter Elliot, si trova in una situazione finanziaria difficile, e devono affittare la loro casa di Kellynch Hall all’ammiraglio Croft. Wentworth, ora capitano di successo, fa ritorno nella zona quando affitta la tenuta di Kellynch Hall. Anne e Wentworth si ritrovano a fare i conti con i loro sentimenti passati e con le conseguenze della loro separazione.

Volume 2 – Anne è tormentata dai suoi sentimenti per Wentworth, ma cerca di nasconderli a se stessa e agli altri. Wentworth, d’altra parte, sembra ostile e indifferente nei suoi confronti. La famiglia Elliot fa la conoscenza dell’amica di Wentworth, la signora Croft, che è sposata con il fratello di Wentworth, il capitano Croft. La signora Croft è una donna affabile e simpatica, ma Anne soffre per la sua vicinanza a Wentworth. Anne fa la conoscenza della signorina Louisa Musgrove e della sua famiglia. Louisa sembra interessata a Wentworth e Anne è tormentata dalla loro interazione.

Volume 3 – Durante una visita a Lyme Regis, Louisa Musgrove si ferisce gravemente in un incidente e deve essere portata via in carrozza per essere curata. Wentworth dimostra grande preoccupazione per lei, alimentando il gelo tra lui e Anne. La signora Smith, un’amica di Anne, rivela che Wentworth è innamorato di Louisa Musgrove e che i due sono in procinto di sposarsi. Questa notizia colpisce profondamente Anne. Wentworth e Anne si confrontano su sentimenti passati e fraintendimenti. Wentworth scrive una lettera in cui dichiara il suo amore per Anne e la sua intenzione di sposarla. La loro relazione si rafforza, e il romanzo si conclude con il loro matrimonio. Nel frattempo, la famiglia Elliot affitta un’altra casa a Bath, e Anne si distacca dal loro ambiente superficiale e vanitoso. La sua scelta di sposare Wentworth rappresenta il suo riscatto personale e la realizzazione dei suoi desideri.

