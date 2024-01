Laurence Sterne (1713-1768) è stato uno scrittore e religioso irlandese con cittadinanza inglese del XVIII secolo, noto soprattutto per il suo romanzo comico e sperimentale Vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo. Nacque il 24 novembre 1713 a Clonmel, nella contea di Tipperary, in Irlanda. Suo padre, Roger Sterne, era un ufficiale dell’esercito britannico. Laurence frequentò il Jesus College di Cambridge e successivamente si dedicò al sacerdozio, diventando un prete anglicano.

Laurence Sterne fu ordinato sacerdote nel 1738 e servì in diverse parrocchie in Inghilterra. Nel corso della sua carriera, divenne noto per il suo stile di predicazione unico e per il suo interesse per la teologia e la filosofia.

Nonostante la sua carriera ecclesiastica, Sterne è meglio conosciuto come scrittore. Il suo lavoro più famoso è Vita e opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo (o più semplicemente Tristram Shandy), un romanzo pubblicato in più volumi tra il 1759 e il 1767. Questo romanzo è noto per la sua struttura sperimentale, la narrazione non lineare e le digressioni umoristiche. Il romanzo è una satira della letteratura e della cultura del suo tempo ed è scritto in uno stile che sfida le convenzioni narrative. Sterne gioca con il tempo narrativo, inserendo eventi fuori sequenza e discutendo di argomenti vari, spesso in modo comico.

Sterne ottenne un grande successo con Tristram Shandy e continuò a scrivere opere legate al romanzo, tra cui Viaggio sentimentale ( titolo originale: A Sentimental Journey through France and Italy, 1768), che fu anch’esso ben accolto. Quest’opera è considerata uno dei primi esempi di romanzo sentimentale.

Laurence Sterne morì dii tubercolosi il 18 marzo 1768 a Londra, all’età di 54 anni. La sua morte prematura interruppe la stesura del Viaggio sentimentale.

Laurence Sterne è considerato un precursore della narrativa moderna e uno dei primi autori ad esplorare la sperimentazione formale e l’uso della narrazione in modo non lineare. La sua influenza si estende a scrittori successivi come James Joyce e Virginia Woolf.

Sterne è noto per il suo stile vivace e giocoso, la sua attenzione all’aspetto psicologico dei personaggi e la sua abilità nel creare umorismo attraverso il linguaggio e la narrazione. I suoi temi spaziano dalla critica sociale e letteraria alla natura umana e all’esperienza umana.

