Henry Fielding (1707-1754) è stato uno scrittore e drammaturgo inglese del XVIII secolo noto per i suoi romanzi satirici e per il suo contributo alla nascita del romanzo inglese moderno. Nacque il 22 aprile 1707 a Sharpham Park, Somerset, in Inghilterra. Era figlio di un ufficiale dell’esercito, Edmund Fielding, e di sua moglie Sarah Gould. Fielding studiò all’Eton College e all’Università di Leida nei Paesi Bassi, ma non completò una laurea formale. Invece, intraprese una carriera legale ed esercitò come avvocato a Londra per un certo periodo. Questa esperienza legale influenzò alcune delle sue opere.

Prima di diventare uno scrittore di romanzi, Fielding ebbe successo come drammaturgo. Ha scritto numerose commedie, tra cui The Tragedy of Tragedies (1731) e Tom Thumb (1730), che ottennero un grande successo. Fielding è noto principalmente per i suoi romanzi. Il suo romanzo più celebre è Tom Jones (1749), che è considerato uno dei primi romanzi inglesi moderni. Il romanzo racconta la storia di un giovane orfano, Tom Jones, e le sue avventure e disavventure nella società inglese del XVIII secolo. Il romanzo è noto per il suo realismo, la sua satira sociale e le sue complesse caratterizzazioni dei personaggi.

Fielding scrisse anche altri romanzi importanti, tra cui Joseph Andrews (1742), una parodia dei romanzi sentimentali dell’epoca, e Amelia (1751), un romanzo epistolare. Entrambi i romanzi affrontano questioni sociali, la moralità e la satira.

Fielding lavorò anche come giornalista e ha fondato il The Covent-Garden Journal nel 1752, in cui scrisse articoli su vari argomenti sociali, politici e culturali dell’epoca. Fielding era coinvolto in politica e fu membro del Parlamento britannico per un breve periodo. La sua carriera politica e le sue opinioni liberali si riflettono in alcune delle sue opere letterarie e giornalistiche.

Henry Fielding soffriva di problemi di salute durante gran parte della sua vita e alla fine morì di tubercolosi nel 1754 a Lisbona, in Portogallo, mentre era in viaggio per cercare cure.

Henry Fielding è considerato una figura importante nella storia della letteratura inglese per il suo contributo allo sviluppo del romanzo moderno e per la sua satira pungente della società del suo tempo. Le sue opere rimangono lette e studiate ancora oggi per la loro rilevanza storica e letteraria.

