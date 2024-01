Charlotte Brontë è stata una scrittrice britannica dell’età vittoriana; nacque il 21 aprile 1816 a Thornton, nel West Yorkshire, in Inghilterra. Era la terza di sei figli di Patrick Brontë, un prete anglicano, e Maria Branwell Brontë. Anche le due sorelle Anne ed Emily furono affermate scrittrici.

La famiglia Brontë era una famiglia di intellettuali. I genitori di Charlotte erano entrambi lettori appassionati, e i loro figli ricevettero un’educazione ampia e completa. Charlotte era una bambina intelligente e curiosa, e fin da piccola dimostrava una passione per la scrittura.

Nel 1820, la famiglia Brontë si trasferì a Haworth, nello Yorkshire, dove il padre di Charlotte fu nominato parroco. A Haworth, Charlotte e le sue sorelle, Emily, Anne e Branwell, iniziarono a scrivere storie e poesie insieme.

Nel 1842, Charlotte e le sue sorelle pubblicarono un’antologia di poesie con lo pseudonimo di Currer, Ellis e Acton Bell. L’antologia non ebbe molto successo, ma attirò l’attenzione di alcuni editori. Nel 1847, Charlotte pubblicò il suo primo romanzo, Jane Eyre. Il romanzo fu un successo immediato, e Charlotte Brontë divenne una celebrità. Nel 1850, Charlotte sposò Arthur Bell Nicholls, un vicario di Haworth. La coppia ebbe una figlia, che morì in tenera età.

Charlotte Brontë morì il 31 marzo 1855, all’età di 38 anni, per complicazioni dovute al parto.

Opere di Charlotte Brontë

Le opere di Charlotte Brontë sono caratterizzate da una forte intensità emotiva e da un’attenzione alla psicologia dei personaggi. I suoi romanzi esplorano temi come l’amore, la perdita, l’oppressione e l’emancipazione femminile.

Jane Eyre (1847) – Questo è il romanzo più famoso di Charlotte Brontë ed è considerato un capolavoro della letteratura inglese. La storia segue la vita di Jane Eyre, un’orfana che diventa governante presso la casa di Thornfield Hall, dove si innamora del misterioso signor Rochester. Il romanzo esplora temi di identità, amore, redenzione e giustizia sociale. Per approfondire: Jane Eyre.

Shirley (1849) – Questo romanzo è ambientato durante un periodo di agitazione sociale in Inghilterra noto come le “rotture di tela” e segue la vita della protagonista Shirley Keeldar, una donna forte e indipendente.

Villette (1853) – Questo romanzo è basato in parte sull’esperienza di Charlotte come insegnante in Belgio. La storia segue la vita di Lucy Snowe, un’orfanella che va a insegnare in una scuola per ragazze in una città europea non specificata.

The Professor (postumo, 1857) – Questo romanzo è stato pubblicato in modo postumo e narra la storia di William Crimsworth, un giovane inglese che diventa professore in un college in Belgio.

Indice materie – Letteratura inglese – L’età vittoriana – Charlotte Brontë