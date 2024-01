Anne Brontë è stata una scrittrice britannica, una delle tre famose sorelle Brontë, insieme a Charlotte e Emily. Nacque il 17 gennaio 1820 a Thornton, nel West Yorkshire, in Inghilterra. Era la minore di sei figli di Patrick Brontë, un prete anglicano, e Maria Branwell Brontë.

La famiglia Brontë era una famiglia di intellettuali. I genitori di Anne erano entrambi lettori appassionati, e i loro figli ricevettero un’educazione ampia e completa. Anne era una bambina intelligente e sensibile, e fin da piccola dimostrava una passione per la scrittura. Nel 1820, la famiglia Brontë si trasferì a Haworth, nello Yorkshire, dove il padre di Anne fu nominato parroco. A Haworth, Anne e le sue sorelle, Charlotte, Emily e Branwell, iniziarono a scrivere storie e poesie insieme.

Nel 1842, Anne e le sue sorelle pubblicarono un’antologia di poesie con lo pseudonimo di Currer, Ellis e Acton Bell. L’antologia non ebbe molto successo, ma attirò l’attenzione di alcuni editori. Nel 1847, Anne pubblicò il suo primo romanzo, Agnes Grey. Il romanzo fu un successo di critica, ma non fu un grande successo commerciale. Nel 1848, Anne pubblicò il suo secondo romanzo, The Tenant of Wildfell Hall. Il romanzo fu un successo di critica e commerciale e Anne Brontë divenne una scrittrice affermata.

Nel 1849, Anne si sposò con Arthur Bell Nicholls, un vicario di Haworth. La coppia ebbe una figlia, che morì in tenera età. Anne Brontë morì il 28 maggio 1849, all’età di 29 anni, per tubercolosi, una malattia che aveva colpito anche le sue sorelle Emily e Charlotte.

Anne Brontë – Opere

Le opere di Anne Brontë sono caratterizzate da un’attenzione alla realtà e da una sensibilità sociale. Le sue operesono influenzate da una serie di fattori, tra cui la sua educazione religiosa, la sua esperienza di vita come governante e la sua sensibilità sociale. I suoi romanzi spesso esplorano temi religiosi, come la redenzione e la salvezza, e temi sociali come l’oppressione e la condizione femminile.

Opere principali

Agnes Grey (1847) – Questo è il primo romanzo scritto da Anne Brontë ed è basato in parte sulle sue esperienze come governante presso diverse famiglie benestanti. La storia segue la vita di Agnes Grey, una giovane donna che diventa governante per sostenere la sua famiglia e affronta le difficoltà e le ingiustizie della sua posizione.

La signora di Wildfell Hall (1848; titolo originale The Tenant of Wildfell Hall) – Questo è il secondo e più famoso romanzo di Anne Brontë. La storia ruota attorno alla misteriosa figura di Helen Graham, che si trasferisce in una locanda di campagna con suo figlio. Il romanzo affronta temi di matrimonio, abuso domestico, indipendenza femminile e moralità.

