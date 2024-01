Ann Radcliffe, nata Ann Ward (Holborn, 9 luglio 1764 – Holborn, 7 febbraio 1823), è stata una scrittrice inglese, considerata pioniera della letteratura dell’orrore e in particolare del romanzo gotico (genere dove si mescolano elementi del romanticismo e dell’orrore). Nata in una famiglia di modeste condizioni, Radcliffe ricevette un’educazione letteraria grazie al padre, un antiquario e bibliotecario. Cominciò a scrivere giovanissima e pubblicò il suo primo romanzo, The Castles of Athlin and Dunbayne, nel 1789. Il successo arrivò con il suo secondo romanzo, The Sicilian Romance (1790), che fu un bestseller internazionale.

Radcliffe è nota per aver contribuito a definire i canoni del romanzo gotico, con trame complesse e suspense, ambientazioni pittoresche e personaggi affascinanti ma misteriosi. I suoi romanzi sono spesso ambientati in luoghi esotici e suggestivi, come castelli medievali, foreste oscure e paesaggi mozzafiato.

Altre sue conosciute opere più famose includono Il romanzo della foresta (The Romance of the Forest,1791), L’italiano (The Italian, 1797) e soprattutto I misteri di Udolpho (The Mysteries of Udolpho, 1794).

I romanzi di Radcliffe furono molto popolari nel suo tempo e ebbero un’influenza significativa sulla letteratura successiva. Sono stati citati come fonti di ispirazione da scrittori come Mary Shelley, Charlotte Brontë e Charles Dickens.

Radcliffe morì a Londra nel 1823, all’età di 58 anni. È considerata una delle scrittrici più importanti della letteratura inglese e il suo lavoro continua ad essere apprezzato e studiato ancora oggi.

