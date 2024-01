L’epifrasi è una figura retorica che consiste nell’introdurre una frase o un’espressione all’interno di un discorso o di un testo, per spiegarla o per fornire ulteriori dettagli su ciò che è stato detto precedentemente. In sostanza, l’epifrasi serve a chiarire, definire o espandere un concetto o un termine immediatamente dopo la sua menzione. Questa figura retorica è spesso utilizzata per evitare confusioni o ambiguità e per garantire che il pubblico comprenda appieno il significato del termine o del concetto in questione.

Epifrasi – Esempi

Quando parliamo di ‘intelligenza artificiale’, ci riferiamo a sistemi informatici in grado di apprendere e adattarsi autonomamente. In questo esempio, l’epifrasi (“ci riferiamo a sistemi informatici in grado di apprendere e adattarsi autonomamente”) viene utilizzata per spiegare il significato del termine “intelligenza artificiale” subito dopo la sua menzione.

Le abilità di leadership, come la capacità di prendere decisioni efficaci e ispirare gli altri, sono fondamentali per un manager. Qui, l’epifrasi (“come la capacità di prendere decisioni efficaci e ispirare gli altri”) espande ulteriormente la definizione delle “abilità di leadership” per fornire dettagli specifici su cosa comprendano queste abilità.

La globalizzazione, ossia l’interconnessione economica, culturale e politica tra le nazioni, ha avuto un impatto significativo sulla società moderna. In questo caso, l’epifrasi (“ossia l’interconnessione economica, culturale e politica tra le nazioni”) viene utilizzata per chiarire e definire meglio il termine “globalizzazione”.

La dieta mediterranea, un regime alimentare basato principalmente su frutta, verdura, olio d’oliva e pesce, è considerata salutare. Qui, l’epifrasi (“un regime alimentare basato principalmente su frutta, verdura, olio d’oliva e pesce”) fornisce una descrizione dettagliata di cosa comporti la “dieta mediterranea”.

La sindrome di Down, conosciuta anche come trisomia 21, è una condizione genetica che porta a disabilità intellettive e fisiche. In questo esempio, l’epifrasi (“conosciuta anche come trisomia 21”) aggiunge informazioni importanti sulla sindrome di Down per aiutare il pubblico a comprenderne meglio la natura.

L’epifrasi è un mezzo utile nella comunicazione, in quanto aiuta a garantire che il pubblico abbia una comprensione chiara dei termini o dei concetti discussi. Può essere utilizzata in una varietà di contesti, tra cui discorsi, scrittura accademica, presentazioni e altro, per rendere il messaggio più chiaro e preciso.

