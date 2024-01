Il mercato dei diplomi online: richiesta e opportunità

16 gennaio 2024 – A cura della Redazione

Dati Istat ci dicono che il numero dei diplomati rispetto a dieci anni fa è passato dal 23% al 17% e, parallelamente, i laureati con almeno la triennale sono passati dal 6,5% al 9,8%. Ciò significa, dati alla mano, che il livello culturale medio si è alzato notevolmente e, dunque, anche il mercato dei diplomi online è diventato un’opportunità per seguire il trend del momento e soddisfare la grande richiesta di figure diplomate.

L’indagine non specifica quali siano le preferenze rispetto al percorso di studi intrapreso, ma ciò ha poco valore rispetto al numero complessivo dei diplomati attuali. Certo, ci sono diplomi che garantiscono sbocchi lavorativi più immediati, come ad esempio pedagogia, alberghiero, ITIS e IPSIA, ma a volte si dimentica che per i concorsi pubblici basta esserne in possesso, a prescindere dalla tipologia.

E dunque cosa fare se ci siamo ritrovati, per innumerevoli motivi, a trenta, quaranta o cinquant’anni d’età senza aver terminato gli studi e aver bisogno di un diploma per inserirci nel mondo del lavoro, cambiare settore o provare un avanzamento di livello? Non resta che affidarci al web e alle scuole digitali. Lezioni in streaming, materiale informativo da scaricare sulla piattaforma dedicata, orari da concordare con il tutor e gli insegnanti, flessibilità e molto altro fanno sì che, anche grazie a queste comodità, i corsi di diploma online sono oggi molto richiesti.

Ricordiamo, a scanso di equivoci, che il titolo di studio così ottenuto sarà riconosciuto al 100% dal Miur (Ministero dell’Istruzione e del Merito), al pari di quello conseguito con il percorso convenzionale, e che non esistono limiti di età per il recupero degli anni scolastici. Questo a prescindere dal tempo trascorso dall’ottenimento della licenza media o dall’ultimo anno di scuola frequentato. Per ogni caso sarà previsto un piano di studi su misura e, se lo studente non ha ancora compiuto 18 anni ma è già in possesso della licenza media, potrà recuperare facilmente gli anni persi e rimettersi in paro con i propri coetanei. Chi invece ha già compiuto 18 anni dovrà sostenere l’esame di idoneità e accedere all’ultimo anno scolastico, mentre chi ha già compiuto 19 anni potrà svolgere direttamente l’esame di stato dopo aver superato quello di idoneità.

Sono numerose le scuole online che offrono tale servizio, ognuno con costi e modalità differenti. I prezzi variano da istituto a istituto e il consiglio è di consultarne più di uno per valutarne con attenzione l’offerta formativa, i docenti, gli enti convenzionati, le modalità di svolgimento delle lezioni e tutto ciò che può esserci di aiuto al di fuori del semplice costo.

In media l’iscrizione a una scuola online va dai 250 ai 600 euro; la preparazione all’esame va dai 2.000 ai 5.000 euro per il biennio fino ai 6.000 per il triennio; l’esame di idoneità ha un costo di 500 euro, mentre l’esame di maturità costa 300 euro. Bisogna tener conto che, se a primo impatto il costo può sembrare alto, in realtà è comprensivo di tutto il necessario, come dispense online, video preregistrati, colloqui con i professori, ecc., senza contare i numerosi benefici futuri riguardo carriera e possibilità lavorative.

Come abbiamo già accennato, sono sempre di più i diplomati nel nostro paese, e la possibilità di cambiare settore e fare nuove esperienze lavorative utilizzando il titolo di studi è concreta. Ma anche restare nella propria azienda e ottenere una promozione o una ricollocazione interna è quantomai reale, così come mettersi in proprio e diventare un libero professionista. Insomma, i vantaggi a livello occupazionale e di prospettiva futura, se spalmati negli anni a venire, rendono l’investimento iniziale un vero e proprio ritorno a lungo termine non solo dal punto di vista economico, ma anche di gratificazione personale e affermazione sociale.