Volontariato? No, grazie!

Il 2023 ha segnato la fine di albanesi.it (che è diventato scuola-e-cultura.it) e con questo articolo chiudo i miei commenti sul mondo. Già nei mesi scorsi ero arrivato alla decisione, ma speravo che il passaggio a scuola-e-cultura.it migliorasse le cose, portando sui miei commenti un numero significativo di persone. In realtà, le visualizzazioni di pagina sono rimaste circa le stesse (5-6.000) e un confronto con un mio amico mi ha convinto sulla decisione di chiudere.

Lui ha smesso di lavorare e ora fa il pensionato e non ha trovato di meglio che fare volontariato perché aiutare gli altri, “anche se spesso non se lo meritano”, è sempre stato nelle sue corde. Alle mie perplessità sul fatto che chi ha tempo di fare volontariato spesso lo fa per riempire la sua vita, mi ha detto semplicemente che anch’io con il sito ho sempre cercato di far migliorare la vita delle persone. Una critica apparentemente corretta, se non fosse per il piccolo particolare che non ho mai operato gratuitamente: accanto al piacere di scrivere libri per capire veramente come vanno le cose (se scrivi un libro di formazione sei obbligato a capire anche i dettagli), c’era l’interesse economico derivante dall’attività del sito. Il mio aiuto agli altri è simile al compito del medico, dello psicologo o di un qualunque altro professionista. Non faccio del male a nessuno, ma faccio gratuitamente del bene solo a chi è nel mio mondo dell’amore, non certo a estranei. Al limite, anziché fare volontariato, farei qualche piccolo lavoro per aiutare ulteriormente chi amo. Ricordiamoci l’aneddoto del medico.

Del resto, tutti coloro che mi hanno seguito hanno usato la stessa filosofia, perché il proselitismo (qualcosa che si fa gratis) è stato veramente minimo. Oggi, causa il crollo della pubblicità in Rete, un commento come questo rende circa 10 euro per un’ora di lavoro, roba da salario minimo. Quindi stop, non ho bisogno di soldi, ho una bella pensione da 740 euro al mese, ho approfondito con i miei libri quello che volevo approfondire (probabilmente ne scriverò qualche altro per Tecniche Nuove, ma su argomenti particolari come la Difesa Francese negli scacchi) e preferisco dedicare l’ora del commento a mia moglie, a Kelly, il mio springer, a giornate di caccia con loro o a interminabili sedute di partite di scacchi.

Su scuola-e-cultura.it proporrò articoli degli oltre 10.000 del sito, presentati con un “tweet” che potrà essere un’ulteriore spiegazione o una massima di vita. Buon anno!

* per chi non volesse leggere l’articolo, il volontariato è una forma di giustizia fai da te, che vuole sopperire alle carenze sociali con la propria azione, proprio come il giustiziere della notte o le ronde cittadine vogliono sopperire alle deficienze della polizia. Certo, non si fa del male, l’autostima migliora perché fa sentire persone buone, ma si dà anche l’alibi alle istituzioni per non mutare le cose.