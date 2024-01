La parabola di un mito

Su Instagram (cavolo, persino lui ha l’account, ma forse non avere il tempo di usare Instagram vuol dire che c’è di meglio da fare) Reinhold Messner: “Sono arrivato alla fine, questa è la realtà. Me ne vado con la coscienza pulita, sapendo di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello. Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine”. Più tardi per tranquillizzare i fan, “Sto bene, benissimo… Ma non ho più vent’anni e neanche sessanta”. Cos’è successo a Messner?

È entrato nella schiera dei sopravviventi perché non ha più il suo vero oggetto d’amore. Il semplice test sulla felicità che è nel sito indica i 70 anni come età massima per vivere una vita da 100, da leggenda. Il motivo è chiaro: dopo i 70 anni diventa difficile crearsi oggetti d’amore perché si ha meno tempo per approfondire quella conoscenza che è fondamentale per amare. Per questo motivo ho sempre messo in guardia chi ha come unico oggetto d’amore solo lo sport (e magari cade in depressione se si infortuna); una volta che l’età ne limita la fruizione, se non hai altri oggetti d’amore, è la fine. Si cercano surrogati come gli hobby o come i nipotini al posto dei figli, ma chi ha amato veramente qualcosa, sa che è arrivato il pensionamento dalla vita.

Ora vado a giocare a scacchi…