Gli Oscar per il 2023

Una delle prime pagine del sito albanesi.it fu quella degli Oscar. Oggi vogliamo dare l’Oscar a tutti quegli italiani che hanno sostenuto personaggi o cause indifendibili, partendo proprio da chi approvano.

1 – Papa Francesco

Ancora lui al primo posto. Resistendo a ogni scandalo (l’ultimo quello che in Belgio ha portato alla luce la vendita da parte della Chiesa di 30.000 bambini all’insaputa delle madre), continua a raccontarci che occorre pregare per il bene dell’umanità, facendo cessare guerre e altre atrocità, dimenticando che lui era pronto a dare un pugno a chi offendeva sua madre, che è sempre più grasso (e non si capisce perché Dio dovrebbe ascoltare le preghiere di uno che è succube della gola, uno dei sette peccati capitali), che continua a rimanere attaccato alla sua poltrona su una sedia rotelle, avendo sempre rifiutato l’intervento di protesi al ginocchio ecc. Che senso ha pregare? Forse un modo per richiamare l’attenzione di un Dio distratto? Oppure perché, se non siamo buoni e osservanti, Dio ci punisce, cosa peraltro smentita da ciò che accade nel mondo. Veramente pensa che pregando si possano far tacere le guerre? Il 20-25% di italiani che ogni domenica va a messa lo segue e ingrossa il popolo degli spacciati.

2 – Elly Schlein

Guadagna il secondo posto non tanto per le sue idee politiche quanto per la sua personalità, una pericolosa miccia sociale. Nella sinistra da D’Alema, a Prodi, a Veltroni, a Renzi, a Zingaretti, a Letta ci sono stati sempre personaggi che, usando l’ironia o la fermezza (che gli avversari scambiavano per arroganza) per esporre le proprie idee, si opponevano alla destra. A parte la scarsezza di alternative, Schlein ogni volta urla la sua visione del mondo, con occhi spiritati e una gestualità che lascia poco spazio all’immaginazione sulle sue condizioni esistenziali. Si può attaccare duramente, persino insultare l’avversario, ma facendolo senza gridare, magari con il sorriso sulle labbra (la forza calma). Schlein parla di fascismo, ma di fatto usa una violenza che non appartiene a chi vuole dialogare. Il 20% degli italiani che l’apprezza o è frustrato come lei perché il mondo non va come vorrebbe oppure non sa valutare psicologicamente le persone che ha intorno.

3 – I sottoscrittori di Telethon

Diverse volte ho colpito Telethon, ma fa cadere le braccia il fatto che quasi 20 milioni di italiani hanno donato qualcosa. Per non offendere chi lo ha fatto ho sempre discusso la cosa dal punto di vista scientifico, senza entrare nel personale, dicendo che è utopistico pensare che la medicina a breve possa guarire o fare stare decisamente meglio bambini affetti da patologie gravissime. Sostanzialmente Telethon è diventata la fiera del buonismo dove con 2 euro ognuno può liberarsi la coscienza e andare in Paradiso. Se cercate Telethon in Rete non trovato una voce di critica a chi dona, ma è banale trovarla e persino il mio cane è in grado di parlarvene. Basta usare il Ma se… Telethon è attivo da 33 anni, se fossero state guarite malattie rare, perché continuare a mostrare filmati con bambini con gravissime patologie? Non era più convincente mostrare come testimonial genitori che dicevano al pubblico televisivo “mio figlio era così, ora è un bambino felice, guardatelo!”. Quindi, mi spiace ma, se non hanno mai fatto questo banale ragionamento, i sottoscrittori di Telethon esistenzialmente sono spacciati.