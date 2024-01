Capire la vita

Sono sempre più critico nei confronti di gran parte della popolazione perché mi vengono spesso vendute perle di saggezza che sono veri e propri macigni sul cammino della miglior vita possibile.

Mi si racconta che “le cose sono come sono, noi soffriamo perché le immaginiamo diverse”. La frase (una risonanza sentimentale) è di Alejandro Jodorowsky Prullansky, un drammaturgo, regista, attore, compositore e scrittore cileno naturalizzato francese. Chi l’ha riportata sostanzialmente non si rende conto che noi soffriamo perché pretendiamo che il mondo si adatti a noi, anziché imparare a adattarsi al mondo: manca la predisposizione a cambiare. Non a caso, quando si superano i trent’anni, le persone si cristallizzano nei loro comportamenti e accettano scelte e direzioni spesso non ottimali.

Un amico in un momento difficile mi ha detto che si è buttato a capofitto nel lavoro. La frase ricorda quella di Thomas More (“Quando i tempi sono cattivi, il lavoro è la migliore cosa per i nostri spiriti.” da una lettera a sua figlia, Margaret Roper); per un cattolico come More era ragionevole, ma al giorno d’oggi non è il lavoro che contrasta i momenti bui, ma sono gli oggetti d’amore. Puoi anche perderne uno, magari l’unico, ma, se hai abbastanza energia vitale, ti dai da fare per cercarne altri.

Predisposizione a cambiare e oggetti d’amore sono state le prime cose che ho capito del Personalismo e, quando le ho fatte mie, sono passato da una vita sufficiente a una eccellente.