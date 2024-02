Problemi di umidità: eliminarli definitivamente per il benessere della famiglia

14 febbraio 2024 – A cura della Redazione

Spesso in ambito domestico si tende a ignorare l’impatto che l’umidità può avere sulla salubrità degli ambienti.

In presenza di murature umide in genere ci si concentra soltanto sul lato estetico del problema, trascurando l’aspetto igienico sanitario e le conseguenze che il fenomeno può avere sulla salute.

L’umidità può determinare infatti la formazione di muffa e favorirne la diffusione su pareti e superfici, trasformando l’indoor in un ambiente malsano con conseguenze per tutta la famiglia.

Igiene e salute: l’importanza di eliminare l’umidità in casa

L’umidità si sviluppa a causa di una serie di fattori: in molti casi è legata alla condensa, anche se talvolta può insorgere anche per effetto di una risalita idrica dai muri o di infiltrazioni laterali.

Le goccioline d’acqua che si formano sulle superfici, però, non vanno sottovalutate, dal momento che l’umidità favorisce l’attecchimento e lo sviluppo di colonie di muffa che con il passare del tempo possono anche andare a impattare sulla salute.

In particolare, umidità e problemi respiratori sono strettamente correlati: la muffa è responsabile di allergie, ma anche di patologie come asma e bronchiti. Il Ministero della Salute, più nel dettaglio, segnala che esiste una correlazione tra la muffa e lo sviluppo di tosse nei bambini tra i 6 e i 12 anni.

Inoltre, l’esposizione alla muffa può causare l’insorgenza di irritazione degli occhi e della pelle, soprattutto nei soggetti più fragili, come le persone immunodepresse o chi soffre di fibrosi cistica.

Per salvaguardare al meglio la famiglia, è necessario quindi intervenire in modo tempestivo, risanando l’ambiente dall’infestazione, ma soprattutto eliminando le cause che l’hanno scatenata.

Per farlo, è consigliabile rivolgersi a ditte specializzate come Murprotec, azienda di riferimento del settore attiva da oltre 60 anni, che propone un protocollo certificato per eliminare definitivamente i problemi di umidità e per risanare gli ambienti dagli agenti biologici inquinanti.

Eliminare l’umidità con gli interventi anti muffa professionali

Richiedere il supporto di una squadra specializzata in soluzioni definitive contro l’umidità permette di intervenire con un’analisi professionale e con il supporto delle migliori tecnologie. L’approccio consente di inquadrare la situazione in maniera puntuale e intervenire con il trattamento più indicato. Naturalmente, è sempre bene evitare la sommaria pulizia delle pareti con il fai da te.

Per esempio, agire solo sulla rimozione momentanea della muffa, senza andare a fondo il problema, non è risolutivo delle cause e, al verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo delle spore, può determinare il riproporsi del fenomeno.

Difatti, i motivi per cui un approccio professionale può risolvere efficacemente tutti i problemi di umidità sono legati prevalentemente alla tipologie di intervento, che prevede innanzitutto un’analisi preliminare, indispensabile per indagare sulle origini del fenomeno, seguita da test e diagnosi strumentali, per individuare la soluzione più adatta a riportare l’ambiente alle condizioni igieniche ottimali.

Con un approccio di questo tipo, è possibile ad esempio dire addio a un fenomeno molto diffuso negli ambienti umidi come la condensa, che, nelle sue manifestazioni inverali, si tende talvolta a normalizzare poiché considerata quasi inevitabile. A livello professionale è invece possibile intervenire con un dispositivo di filtraggio dell’aria, come l’impianto CTA proposto da Murprotec, che, grazie al fenomeno della sovrappressione, filtra l’aria interna, la purifica dalle spore e rimuove la condensa dalle pareti.

Un approccio professionale permette di agire in modo risolutivo anche sulle infiltrazioni d’acqua e sui problemi di umidità da risalita. In questi casi, al variare del problema, si interviene con rivestimenti stagni o con trattamenti a iniezioni ad alta pressione di prodotto idrofobo, seguiti dal conseguente risanamento delle pareti da muffe e dai sali igroscopici.

Le realtà specializzate nei trattamenti anti umidità possono inoltre garantire l’agibilità dei locali per tutta la durata degli interventi, restituendo un ambiente pulito, ma soprattutto sicuro per tutta la famiglia.