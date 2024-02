La lepre alla cacciatora è una classica ricetta toscana che può fungere da ottimo secondo piatto. A differenza dei conigli, le lepri sono spesso disponibili dopo essere state cacciate; le lepri catturate possono essere di dimensioni variabili, diciamo dai 2,5 ai 4,5 kg. La lepre della ricetta è una lepre di dimensioni medie, circa 3 kg, pesata ancora con il pelo (si veda in calce alla pagina come pulire la lepre) e la ricetta è per 4-6 persone

Ingredienti

1 lepre intera, tagliata a pezzi

150 ml di vino rosso

2 cucchiai di aceto balsamico

1 cipolla, tritata

2 spicchi d’aglio, tritati

2 rametti di rosmarino

2 foglie di alloro

500 ml di brodo di carne

100 g di pancetta, a cubetti

400 g di pomodori pelati, tritati

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione della lepre alla cacciatora

Marinare i pezzi di lepre nel vino rosso, aceto balsamico, aglio, rosmarino, e alloro per almeno 12 ore in frigorifero. In una casseruola capiente, rosolare la pancetta in un po’ d’olio fino a che non diventa croccante. Toglierla e metterla da parte. Nello stesso olio, soffriggere la cipolla fino a che non diventa trasparente. Aggiungere i pezzi di lepre sgocciolati dalla marinata (conservare la marinata) e rosolarli fino a che non sono ben dorati da tutti i lati. Aggiungere il vino della marinata e lasciare evaporare l’alcool. Aggiungere i pomodori pelati e il brodo di carne. Coprire e lasciare cuocere a fuoco lento per 2-3 ore, fino a che la carne non diventa tenera. Aggiustare di sale e pepe, aggiungere la pancetta rosolata, e cuocere per altri 10 minuti. Servire caldo con polenta o pane rustico.

Come si pulisce una lepre

Se la lepre è stata appena cacciata, è necessario pulirla. Prima di farlo assicuratevii che la vescica sia svuotata, premendo con forza il basso ventre, per evitare che durante la pulitura l’urina possa guastare la carne. Per pulire la lepre in preparazione alla cottura, seguire questi passaggi: posizionare la lepre su un tagliere e fare un’incisione dal ventre al petto con un coltello affilato. Indossando guanti, rimuovere le interiora, che possono essere conservate per alcune ricette. Tagliare le zampe alle articolazioni, separare e pezzettare le cosce, rimuovere le estremità delle costole e dividere il corpo in pezzi regolari. In genere la testa non viene cucinata. Lavare tutte le parti sotto l’acqua corrente, asciugarle con un canovaccio dedicato o carta assorbente. Così preparata, la lepre è pronta per la cottura.

Dopo la pulizia e la rimozione della testa, delle zampe, delle interiora e di altre parti non edibili, il peso della lepre può diminuire di circa il 40%. Quindi, se una lepre intera pesa circa 3 kg, una volta pulita e preparata per la cottura (senza testa) potrebbe pesare circa 1,8 kg.