Per correre la maratona sotto le tre ore occorre avere le potenzialità psico-fisiche di farlo. Prerequisiti sono quindi:

Visita medica di idoneità sportiva Integrità muscolo-scheletrica, cioè non soffrire né aver sofferto di patologie ortopediche nei due mesi precedenti l’inizio dell’allenamento Aver corso la mezza maratona in meno di 1h25’ non più tardi di un mese prima dell’inizio della preparazione per la maratona Potersi allenare almeno 4 volte alla settimana Avere un IMC compatibile con la distanza

Il secondo punto è fondamentale perché l’usura di un allenamento per la maratona non è certo data dalla gara, ma dalla preparazione. Se, più o meno periodicamente si soffre di problemi ortopedici, molto probabilmente si rischia di interrompere la preparazione o di doverla ridurre a tal punto che l’obiettivo non è più raggiungibile.

Il terzo punto è fondamentale. Troppi neofiti della corsa partono con l’idea di preparare una maratona veloce, senza capire che l’impresa non è da tutti. L’approccio corretto alla maratona sotto le tre ore è di iniziare a essere performanti sui 10 km, poi passare alla mezza e quindi provare con la maratona. L’indicazione “non più tardi di un mese prima dell’inizio della preparazione” ha lo scopo pratico di accorciare il programma per la maratona perché l’atleta parte già con un ottimo background. Infatti, non tutti gli amatori sopportano psicologicamente lunghi programmi di allenamento, anzi molti crollano dopo le 12 settimane di preparazione. Il terzo punto permette di “ridurre” il programma a sole dieci settimane.

Il quarto punto è dovuto al fatto che l’allenamento per la maratona è un allenamento di quantità; la frequenza di allenamento è poco importante quando si parla di 5-6 allenamenti alla settimana, ma con soli tre allenamenti alla settimana si perdono almeno 10”/km rispetto a un allenamento professionistico. Il punto però più importante è che con soli tre allenamenti alla settimana “si riposa troppo” con la conseguenza che l’atleta affronta le prove più impegnative riposato e finisce per interpretarle come una gara, sovrastimando le proprie potenzialità: finire un lunghissimo da 32 km a ritmo maratona quando di fatto si è dato il 95% di quello che si può dare è il miglior modo di illudersi di poter fare altri 10 km allo stesso ritmo.

L’ultimo punto riguarda la protezione da infortuni. Avere un IMC elevato (peso in kg/altezza in metri al quadrato) aumenta la probabilità di infortunarsi durante l’allenamento, tanto più che per scendere sotto le tre ore si deve allenarsi la quantità. Secondo logica, l’IMC corretto per correre la maratona è al massimo 22 per l’uomo e 21 per la donna. Quindi significa che un uomo alto 175 cm dovrebbe pesare al massimo 67,5 kg e una donna alta 160 cm al massimo 54 kg.

Un punto che merita di essere approfondito altrove è il rifornimento in maratona (acqua, carboidrati e reintegro salino): Si veda l’articolo Rifornimento in maratona.

Il programma

Legenda – FL, fondo lento corso fra i 4’25” e i 4’50”; FM, fondo medio corso fra i 4’10” e i 4’30”; FP corso iniziando da 4’40” e chiudendo a 4’15”; RG è il ritmo gara della maratona sotto le tre ore: 4’16”/km.

Chi si allena 4 volte la settimana salti le sedute 1 e 5; chi si allena cinque volte a settimana salti la seduta 5.

Prima settimana

FL 12 km 5000 m (in 20’) + 4′ di recupero + 6×500 m in 1’48” con 1’30″ di rec. I recuperi sono da fermo. FP 10 km 3×3000 m (in 13’) rec. 1500 m FL (l’ultimo recupero non si fa) FL 10 km FP 20 km.

I tre 3000 m con il recupero di corsa sono una prima verifica di aver scelto bene il ritmo gara. La settimana è impegnativa, pertanto per il fondo progressivo di 20 km l’importante è arrivare ancora freschi, non andare forte.

Seconda settimana

FL 15 km 4×3000 m (4‘/km) + 1 km rec. (4‘30“/km) FP 12 km FM 10 km FL 14 km Lunghissimo 26 km a 4’30”/km.

Dovete scegliere percorsi scorrevoli (eventualmente in circuito) per abituarvi a tenere un ritmo uniforme, aspetto fondamentale nella maratona. Utilizzare percorsi collinari è decisamente sconsigliato (ormai la gran parte delle maratone ha percorsi scorrevoli che assicurano un buon riscontro cronometrico).

Terza settimana

FL 12 km FP 20 km FM 14 km FL 15 FL 10 km Maratonina – Da correre a sensazione. Chi vuole impegnarsi agonisticamente dovrebbe comunque evitare una prima parte più veloce della seconda. Questo è un buon test per capire se conoscete veramente il vostro valore.

La bontà dell’allenamento consiste appunto nel fissare un ritmo e rispettarlo per TUTTA la maratonina.

Quarta settimana

FL 12 km FP 20 km 4×2000 m (4’/km) recupero di corsa 1 km FL FL 15 FP 12 km Lunghissimo (28 km a 4’30”/km) + 8 km FL alla sera (opzionali).

Una considerazione importante sulla seduta del bigiornaliero previsto alla domenica: si tratta di un allenamento riservato soltanto a quei runner che hanno doti di recupero ormai consolidate ed è consigliabile effettuarlo soltanto nel caso in cui si sia arrivati alla fine del lunghissimo sufficientemente freschi.

Quinta settimana

FL 10 km FL 20 km 10×1000 m (4’05”/km) recupero 1000 m (4’40”/km); totale 20 km FL 15 km FL 10 km Lunghissimo alla Tergat: 30 km a 4’30”/km + 2 km a sotto i 4’/km.

È la settimana della preparazione nella quale è previsto il primo lunghissimo glicidico. Cosa potrebbe accadere? Ovviamente il lunghissimo dovrebbe essere affrontato in condizioni fisiche ottimali nonché in condizioni climatiche decisamente accettabili. In presenza di un clima avverso è necessario “interpretarlo”, cosa che non sempre risulta essere facile.

Se gli ultimi due km sono più lenti del previsto, si deve valutare il divario con quanto programmato. Sicuramente non riuscire a scendere sotto i 4’/km è un campanello d’allarme che ci deve far riflettere sull’effettiva capacità di reggere RG per tutta la maratona.

Sesta settimana

FL 10 km FP 12 km FL 20 km FP 12 km FL 10 km + 8 allunghi 3×8000 m (4’15”/km) recupero 1 km 4’40”/km. Si inizia con un km di recupero.

Questa è una settimana di scarico, sicuramente meno impegnativa di altre effettuate in precedenza: dovete usarla per riposare e ricaricarvi per l’ultimo mese di preparazione alla maratona. L’ultimo allenamento, quello della domenica, 28 km in totale, può essere utilizzato per verificare la sensibilità al ritmo da parte dell’atleta, una caratteristica importante per tutti i runner, ma fondamentale per il maratoneta.

Settima settimana

FL 12 km FL 16 km 10 km a 4’30”/km + 10 km a 4’10”/km FL 10 km 30′ FL + Allunghi Lunghissimo alla Tergat: 35 km a 4’25” + 1 km sotto i 4’/km.

La seduta infrasettimanale (la 3) serve per individuare i margini di sforamento dal ritmo ideale. Se si fa fatica a correre a 4’10”/km, vuol dire che anche piccole variazioni sotto il valore dell’atleta possono farlo entrare in crisi. In questo caso è fondamentale che la maratona venga corsa con estrema regolarità. Il lunghissimo da 36 km è il più importante.

Ottava settimana

30′ + allunghi FL 12 km FP 15 km 10×1000 m (4’/km) con 400 m di recupero (4’20”/km) FL 12 km Al mattino: 11 km a 4’30”/km + 10 km a 4’10”/km; alla sera 11 km a 4’30”/km + 10 km 4’10”/km; in mezzo: pasto normale ipoglicidico.

Ormai il lunghissimo di 36 km (vedasi settimana precedente) dovrebbe avere fissato il ritmo gara e l’ottava settimana va impostata su di esso. L’allenamento domenicale è un bigiornaliero [chi non potesse eseguirlo per motivi di tempo può sostituirlo nel seguente modo: 7x(4000 m a 4’35”/km con 1000 m a 4’/km), cioè 35 km corsi con sette frazioni ognuna delle quali con quattro km “lenti” e uno “veloce”]. Contrariamente alla credenza comune, il doppio allenamento risulterà più facile del lunghissimo di 36 km. È importante che il pranzo sia a base di grassi e proteine con pochi carboidrati e sia abbastanza frugale.

Nona settimana

FL 10 km FP 18 km 10×1000 m (4’15”/km) rec. 400 m FL FL 15 km 30′ FL + Allunghi 21 km a 4’10”/km. Prova maratona.

Qui si comincia a scaricare. Le ultime due settimane sono importantissime per arrivare freschi alla maratona. Dimenticate tempi e obiettivi e recuperate il piacere di correre. Anche le ripetute non dovete assolutamente correrle come verifica (è inutile farle sotto al ritmo gara). La prova sulla mezza maratona vi dirà se le vostre ambizioni sono ragionevoli. In realtà già il test dei 36 km dovrebbe aver fissato il ritmo gara e la prova sui 21 km è solo una conferma per quelli che avessero avuto dall’ultimo lunghissimo risposte non molto definite.

Decima settimana

FL 12 km 5×2000 m (4’/km) da corrersi in scioltezza; recupero 2′ da fermo FL 10 km 30′ FL + allunghi Riposo Maratona.

Come affrontare la gara?